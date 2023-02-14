TKP deprem bölgesindeki dayanışma merkezini yayımladı: 'Yeni bir cumhuriyet kuracağız'

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dayanışma örgütlenmesi devam ediyor.

Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren TKP, Gürsel Mahallesi'ndeki deprem dayanışma merkezine ilişin video yayımladı.

Söz konusu videoyu sosyal medya üzerinden yayımlayan TKP, videoyu "Bu felaketin altından hep birlikte kalkacağız. Kaybettiğimiz tüm insanlara söz: Laik, toplumcu, kamucu, bağımsız bir yeni Cumhuriyet kuracağız" ifadesiyle paylaştı.