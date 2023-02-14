Dayanışma Meclisi TKP Deprem Merkezi'ni ziyaret etti

Dayanışma Meclisi Sekretaryası'nda Oğuz Oyan, Gamze Yücesan Özdemir, Suat Özeren ve Erhan Nalçacı Ankara’da TKP Deprem Merkezi'ni ziyaret etti. Deprem merkezinde Burçak Özoğlu’ndan bilgi alan Sekretarya üyeleri deprem bölgesine hızlı ve örgütlü bir şekilde müdahale Deprem Merkezi çalışanlarına kolaylık ve başarı dileklerini sundular.

Burçak Özoğlu deprem bölgesinde Antakya-Armutlu, İskenderun, Pazarcık, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep’de dayanışma merkezlerinin halen çalıştığını ve bu merkezler üzerinden bütün Türkiye’den TKP eliyle toplanan yardımların ulaştırıldığını söyledi. Şu anda arama kurtarma etkinliğinin sonlanmakta olduğunu, bundan sonra bölge halkının yaşam koşullarını kolaylaştırmanın, koruyucu sağlık hizmetlerinin, eğitimin sürdürülebilmesinin ve psikolojik desteğin önemli olduğunu bildirdi ve Dayanışma Meclisi’nin bu aşamada desteğinin kıymetli olacağını ifade etti.

Dayanışma Meclisi Sözcüsü Oğuz Oyan ise en kısa zamanda Dayanışma Meclisi’nin toplanarak deprem bölgesinde felakete uğrayan halkımızla dayanışmanın yollarının tanımlanacağını söyledi. Perşembe günü toplanması beklenen Dayanışma Meclisi'nin depremin değiştirdiği siyasi ortamı ve deprem bölgesiyle dayanışmayı gündemine alarak tartışacağı aktarıldı.