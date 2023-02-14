TKP'nin dayanışması sürüyor: Sağlık taraması yapılıyor, çocuklara ders veriliyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP depremin yıkıma uğrattığı bölgelerde dayanışma malzemesi dağıtımı yanında sağlık taraması da yapıyor.

İlk depremin merkez üssü olan Maraş Pazarcık'ta da TKP'li sağlıkçılar AFAD çadırlarının bulunduğu bölgede sağlık taraması yaptı.

Ayrıca bölgede çocuklara yönelik dersler de yapılıyor. Bölgede çocuklara kitap dağıtan TKP'li eğitim emekçileri her gün düzenli olarak ders yapılmaya devam edileceğini belirtti.