TKP'nin Cumhuriyet’in 100. yılında 22 Ekim buluşmasının sloganı belli oldu

Siyasi ve örgütsel gündemlerle gerçekleşen TKP Merkez Komitesi toplantısının ana gündemini Cumhuriyet’in yüzüncü yılı dolayısıyla 22 Ekim’de düzenlenecek olan büyük buluşmanın hazırlıkları oluşturdu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, kuruluştan sonraki süreci ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken cumhuriyet ve sosyalizmin geleceklerinin nasıl birbirine bağlı olduğunu konu edinecek buluşmanın sloganı belli oldu:

"Türkiye Cumhuriyetinin Yüzüncü Yılını Selamlıyoruz.

HALK CUMHURİYETSİZ, CUMHURİYET SOSYALİZMSİZ YAPAMAZ."



TKP'den yapılan açıklamaya göre İzmir’de gerçekleşecek buluşmanın davetiyeleri Eylül ayı başında hazır olacak. Buluşmaya, komünistlerin yeniden cumhuriyet iddiasına kulak vermek ya da bu iddianın bir parçası olmak isteyen binlerce yurttaşın katılımı bekleniyor.