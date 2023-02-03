TKP'nin Çankaya Gençlik Merkezi açılıyor

Türkiye Komünist Gençliği'nden (TKG) yapılan duyuruda, TKP – Çankaya Gençlik Merkezi’nin 26 Şubat Pazar günü saat 15.00’te açılacağı ifade edildi.

İlki Ankara’da açılacak olan Gençlik Merkezi gençler için birlik ve dayanışmanın mekanı, sosyalleşilecek bir buluşma noktası, kitap okuyup ders çalışacak bir kamusal alan, kültürel faaliyetlerin yürütüleceği bir sosyal merkez olmayı hedefliyor.

Gençlik Merkezi’nin kapılarının öğrencilere sonuna kadar açık olacağını vurgulayan TKG, 26 Şubat Pazar Günü saat 15.00’da gerçekleşecek açılışa çağrıda bulundu.