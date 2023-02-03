TKP gençlik örgütleri 'Yurtsever Gençliğin Büyük Yürüyüşü'nü duyurdu

TKP gençlik örgütleri TKG ve Solcu Liseliler "Yurtsever Gençliğin Büyük Yürüyüşü" başlığı ile yürütecekleri kampanyayı ilan etti.

'Her şeyi değiştirmek için; yurtsever gençliğin büyük yürüyüşü' başlığıyla yayınlanan duyuruda, 4 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te İstanbul'da Kadıköy Süreyya Operası önünden, 5 Mart Pazar günü saat 15.00'te Ankara'da Sakarya Meydanı'ndan yola çıkılacağı belirtildi.

Açıklamada "Biz gençler, kendi dünyamıza hapsolmayı, bireysel kurtuluş hayallerine teslim olmayı reddediyoruz. Memleketimiz üzerine söz ve karar hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Toplumsal mücadelelerden çekilmiyor, karamsarlığa kapılmıyoruz! Laik, Bağımsız, Çağdaş, Özgürlükçü, Devletçi, Sanayileşmiş, sömürü ve eşitsizliğe son vermiş bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. İyiyi, güzeli, haklıyı, doğruyu, adil olanı kurmak için kötüyü, çirkini, haksızı, yanlışı, adaletsiz olanı yıkacağız" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

'Hayatın sandık aritmetiğinden ibaret olmadığını göstereceğiz'

"Ülkeyi ele geçiren arsız patronların, uluslararası şirketlerin, yobazların, 20 yıllık karanlığın sahibi padişah özentilerinin saltanatını tarihe gömmek için mücadeleyi yükseltiyoruz.

Ülkemizin geleceğinin kurulan masalara meze edilmesine, küçük hesaplar, pazarlıklar ve ayak oyunlarıyla halkımızın oyalanmasına izin vermeyeceğiz.

“Bu ülke sağcıdır, seçim kazanmak için sağcılaşmak gerekir” yalancılarına, iktidardan kurtulmak için herkesin kendilerine muhtaç olduğunu iddia edenlere hayatın sandık aritmetiğinden ibaret olmadığını göstereceğiz.

Biz, yüz yıl önce çok daha zor koşullarda emperyalizm ve saltanatı yıkan Anadolu insanının yolundayız!

Biz, devrimin en güzel yüz metresini koşanların yolundayız!

'Geleceğimizi çalmaya kalkanları yıkacağız'

Geleceğimizi çalmaya kalkanları, yurtsuz, yemekhanesiz bırakanları, eğitimi parayla satanları, işsizliği yaratanları, mutsuzluğa mahkum edenleri yıkacağız!

HARAMİLER SİZE SÖYLÜYORUZ,

Üniversitelerimizde yağma ve talanı, akademik çürümenin yarattığı istismara açık atmosferi, son sürat devam eden adrese teslim kadrolaşma politikanızı durduracağız.

İşsizlikle burun buruna geleceğimizi planlama telaşı içindeyken üzerimizde sallanan Demokles’in kılıcı KYK borçlarını, tefeci mantığıyla borçlandırma politikanızı kaldıracağız.

Yoksullukla mücadele eden gençlerin dernek/vakıf adı altındaki tarikat/cemaat evlerine mecbur bırakıldığı, üniversiteye kayıt olmaya gelen gencin kaydını dondurup memleketine geri dönmek zorunda kaldığı şantajcı yurt politikanızı başınıza çalacağız.

Laik ve bilimsel düşüncenin tasfiyesi için karşı-devrimci ajandanız içinde uygulamaya koyduğunuz gerici eğitim politikanızı sona erdireceğiz.

Büyük ölçekli planlamadan yoksun, öğrencileri yığınlar halinde depresyona ve başarısızlık hissine sürükleyen seçme ve yerleştirme sisteminizi ortadan kaldıracak, sermaye dostu işsizlik politikanızı çöpe atacağız.

Staj adı altında ağır sömürü koşullarında çalıştırılan, haftanın 4 günü iş yerine 1 günü okula çağrılan, üniversite sınavına eşitsiz koşullarda hazırlanmak zorunda bırakılan Meslek Lisesi öğrencileri için normalleştirmeyi denediğiniz çocuk işçi politikanızı bitireceğiz.

'Memleketimiz üzerine söz ve karar hakkımızdan vazgeçmiyoruz'

GENCİZ, SOSYALİSTİZ, YURDUMUZU SEVİYORUZ

Biz gençler, kendi dünyamıza hapsolmayı, bireysel kurtuluş hayallerine teslim olmayı reddediyoruz.

Memleketimiz üzerine söz ve karar hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Toplumsal mücadelelerden çekilmiyor, karamsarlığa kapılmıyoruz!

Laik, Bağımsız, Çağdaş, Özgürlükçü, Devletçi, Sanayileşmiş, sömürü ve eşitsizliğe son vermiş bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz.

İyiyi, güzeli, haklıyı, doğruyu, adil olanı KURMAK için kötüyü, çirkini, haksızı, yanlışı, adaletsiz olanı YIKACAĞIZ.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN;

BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATIYORUZ!

İSTANBUL

4 MART CUMARTESİ

SAAT: 15:00

KADIKÖY SÜREYYA OPERASI ÖNÜ

ANKARA

5 MART PAZAR

SAAT: 15:00

SAKARYA MEYDANI"