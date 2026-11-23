Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Ankara'daki 22'nci Semt Evi olan Gaziosmanpaşa Semt Evi açıldı. Çok sayıda TKP'linin ve yurttaşın katıldığı açılışta söz alan TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, fon vurgununun ortaya çıkardığı yönetme krizine dikkat çekerek AKP iktidarının ömrünü uzatmak için giderek saldırganlaştığını söyledi. Muhalefetin dağıtıldığını, siyaset alanının daraltıldığını ve seçimlerin anlamsızlaştırıldığını belirten Ünver şöyle konuştu:

Halkın haber alma hakkını dahi gasp ediyorlar. Mekke Anlaşması, fon vurgunu ve HABAŞ katliamının ne anlama geldiği halka anlatılıyor diye erişim engeli getiriyor, yasaklıyor, sansür koyuyorlar."

Ünver, bu yolla halkın haber almasının, siyaset yapmasının, örgütlenmesinin, seçmesinin ve seçilmesinin önüne engel konmaya çalışıldığını ifade etti.

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver

Çıkış yolu örgütlenmek

Yaşanan sorunlardan çıkışın yalnızca emekçilerin, halkın örgütlülüğüyle aşılabileceğini ifade eden Ünver, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün bu ülkede yoksulluk varsa sermayenin, patronların yüzünden. O yüzden devletleştirme istiyoruz. Bugün ülkemiz savaşlara itilmek isteniyorsa NATO'nun, emperyalizmin yüzünden. O yüzden yurtseverlik diyoruz. Biz ülkemizin tüm emperyalist projelerden çıkmasını, egemen, bağımsız, sosyalist bir ülke olmasını istiyoruz. İşte bunu sokak sokak, mahalle mahalle anlatacağız. Bunun tek yolu örgütlenmekten, emekçilerin bir araya gelmesinden geçiyor. Bu nedenle memleketin her yerinde mahalle mahalle örgütleniyoruz. Ankara'daki 22. Semt Evimizi Gaziosmanpaşa semtinde açıyoruz. Buradaki dostlarımızın da mücadeleye destek olmasını istiyoruz."

Grup Günyüzü'nden Deniz Polat'ın şarkılarıyla sona eren programın ardından, TKP'ye gönüllü olan yurttaşlar eşitlik ve özgürlük mücadelesinin saflarına katıldı.

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