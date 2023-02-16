TKP'liler gözaltına alınmıştı: 'Bu kadar acının ortasında acizliklerini bu şekilde mi kapatacaklar?'

Depremin ardından birçok yıkım noktasında dayanışma merkezleri kuran, henüz ulaşılmayan birçok noktaya dayanışma malzemeleri taşıyan Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 10 üyesi, Osmaniye'deki dayanışma merkezinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu gözaltı büyük tepki çekerken, Osmaniye'de depremzede bir yurttaş çektiği videoyla yaşananlara tepki göstermişti.

Gerçek Gündem’den Filiz Gazi'ye konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, dayanışma gösterdikleri mahalleyi onlarca polisin kuşattığını belirterek “Sanki büyük bir olay varmış gibi, arkadaşlarımızı yere yatırarak, ters kelepçe ile gözaltına aldılar” dedi.

Okuyan, şunları kaydetti:

"Osmaniye, Yunus Emre Mahallesi oldukça yoksul bir mahalle. Oradaki çalışmaları yürüttüğümüz yer bir arkadaşımıza ait bahçeli bir konut. Bunu polis de biliyor, depremden bu yana 10 gündür oradayız. Dün gece 60-70 polis mahalleyi kuşatarak, büyük bir olaya müdahale ediyormuş gibi çalıştığımız alana geldiler, arkadaşlarımızı ters kelepçe ile yere yatırıp, gözaltına aldılar."

'İnsanları enkazdan çıkarmayı beceremediler, dayanışmayla uğraşmasınlar'

Okuyan, Türkiye Komünist Partili 10 kişiye önce “AFAD’ın erzaklarını çalma” suçlamasının yapıldığına vurgu yaparak “Sonra bu saçmalığı diretemediler, ‘Yaptığınız çalışma ile devleti aciz gösteriyorsunuz’ dediler. Bu suçlamayı da bıraktılar. En son arkadaşlarımızı, polise mukavemetten savcıya çıkarttılar” diye konuştu.

Okuyan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletin ya da siyasi iktidarın acizliği bizim gösterebileceğimiz bir şey değil. O acizliği bu ülkeye zaten yaşattılar. Görüntüleri izledim. Yurttaşlar da şaşkın. Bunca polis niye gelmiş, amaçları ne? Hakikaten bir korku filmi çevrilmeye devam ediliyor. Bu kadar acının ortasında acizliklerini bu şekilde mi kapatacaklar? Yani enkaza yetmeyen gücünü, TKP ya da başkası, dayanışma gösteren insanlar üzerinde mi kullanacaklar? İnsanları enkazdan çıkarmayı beceremediler, dayanışmayla uğraşmasınlar. Buna toplumdan çok sert tepki gelir."