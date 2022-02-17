TKP'liler Ankara Dikmen'de enerji patronlarını uyardı

TKP, Ankara'da bu akşam saat 19.30’da İlker Semt Evi önünde ‘Dikmen Halkı Fatura Soygununa Dur Diyor’ başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının geçtiğimiz Pazar günü TKP’nin Ulus’taki basın açıklamasında belirttiği devletleştirme çağrısının Dikmen’de seslendirilmesi için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, KDV indirimi, zamların geri alınması, fatura ödemelerinde taksitlendirme gibi adımların sorunu çözmeyeceği tek çözümün devletleştirme olduğu vurgulandı.

TKP’liler kış koşullarında emekçilerin ve esnafların faturalarını ödeyemediklerinden dolayı elektriklerinin kesildiğini söyledi. Enerji patronlarına uyaran TKP’liler, Dikmen’de yurttaşların elektriğini kesmeye kalkarlarsa karşılarında Türkiye Komünist Partisi’ni bulacaklarını belirtti.

Ayrıca Dikmenliler, ilçede TKP’nin yürüttüğü Kadın Dayanışma Komiteleri ve Emekliler Ağı gibi çalışmalara katılmaya davet edildi.

Basın açıklaması "Buradan Dikmen’deki emekçileri Türkiye Komünist Partisi saflarında temel haklarımız için örgütlenmeye çağırıyoruz" çağrısıyla son buldu.