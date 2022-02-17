Beş parti, üç ayrı tavır: Herkesin gündeminde olan elektrik faturası soygununa karşı kim ne öneriyor?

Elektirik ve doğalgaz faturaları yurttaşları isyan noktasına getirirken hemen hemen birçok parti konuya ilişkin neler düşündüğünü açıkladı, çözüm önerilerini dile getirdi.

soL, halkın büyük tepki gösterdiği fatura başlığında beş ayrı partinin ne önerdiğini, neler yaptığını derledi.

AKP iktidarı zaten patronlarla birlikte mimarı olduğu soygunu tepkileri bir miktar azaltarak sürdürmenin yollarını arıyor, adımlarını da buna göre atıyor. Millet İttifakı ortağı CHP, İYİP ve Deva Partisi faturalara gelen yüksek zamlara tepkilerini dile getiriyor ancak birbirinden 'farklı öneriler' dile getiriyor. Bir partinin lideri "Daha az tüketiriz, ben faturamı ödemem" diyor, bir diğer partinin lideri adına "Ödenmesi gereken fatura ödenecektir. Kanuna aykırı iş yapmayız" deniliyor, bir partinin lideri ise zaten mimarı olduğu özelleştirmelerin sonucunu görmezden gelmeye devam ediyor. Üç parti de zamların yüksek olduğunu dile getiriyor ama bir yandan patronlarla birlikte hareket edip öte yandan Sabancı'nın en büyük aktörü olduğu bir sektörde zamları nasıl geri alacaklarını net bir şekilde açıklamıyor. Bu konuda yaptığı sokak eylemleriyle öne çıkan TKP ise "Hemen devletleştirme" talebiyle enerji şirketlerine el konulmasını talep ediyor.

İşte beş partinin fatura soygununa karşı tavırları:

AKP ne diyor, ne yapıyor?

AKP iktidarı başından bu yana olduğu gibi yine patronlar ne istiyorsa onu yapıyor.

Patronların yoğun zam talepleri sonrası elektriğe yüzde 127'ye varan bir zam yapılmış, doğalgaz zammı ise yüzde 25 olarak açıklanmıştı.

Yapılan bu zamların ardından faturalarının katlanması, halkın büyük tepkisini çekince AKP önce 150 olarak açıkladığı kullanım sınırı yukarı çekti, şimdi de KDV indirimini ve yine limiti tartışıyor.

Oysa yapılan büyük zamlar, şirketlerin vazgeçmediği karlar hiçbir şekilde gündeme gelmiyor.

Öyle ki Ankara'da enerji şirketleriyle "indirim" formülü için buluşan AKP, patronların yeni zam talebiyle karşılaşınca indirim konusunda adım da atamamıştı.

Önümüzdeki günlerde halkın taleplerini karşılamaktan oldukça uzak bir indirim paketinin gündeme gelmesi beklenirken, bu paketin yükünün de dolaylı olarak halkın cebinden çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP ne diyor, ne öneriyor?

AKP iktidarının fatura soygununa CHP yönetiminin tepki gösterdiği biliniyor.

Bu tepkilerin içeriği ve çözüm önerileri kısmı ise oldukça ilginç.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışı dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bireysel olarak böyle bir tavır aldığı, bu yönde bir çağrı yapmadığı da parti yetkililerince kamuoyuna duyuruldu.

Yani Kılıçdaroğlu zaten faturasını gelen yüksek bedeller nedeniyle ödeyemeyen yurttaşlara bir çağrıda bulunmuyor, "fatura tepkisini göstermek" için elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklıyordu.

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yaptığı bir diğer ilginç açıklama ise tüketime dair olmuştu.

Elektriğe gelen yüklü zammın hemen öncesinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Elektrik şirketleri zam hazırlığı yapıyorlar. Gerekirse halkımızı kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız" demişti.

Yine halk gelen faturalar nedeniyle yeterince elektrik tüketemezken, en az limitten kullanım yapmaya çalışırken yapılan bu öneri tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu gelen bu tepki ve eleştirilerden kaynaklı olsa gerek, gelen yüzde 127 zamma rağmen bu konuda halka bir çağrıda bulunmadı.

Kılıçdaroğlu zaman zaman dile getirdiği 'kamulaştırma' talebini enerji başlığında kullanmamaya özen gösterirken, bilindiği üzere kamulaştırma dediği her başlıkta "Kamulaştırırken el koymayacağız, değeri ödenecek" diyordu.

İYİP ne diyor?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece kışın ortasında yapılan bu zamların bile iktidardakilerin gitmesi için yeterli bir sebep" diyerek faturalara tepkisini dile getiren isimlerden.

Esnafın kiradan fazla elektrik faturası ödemekten yakındığını belirten Akşener, "Mesela berber dükkanı işleten bir esnaf kardeşim Kasım ayında 1500 lira elektrik faturası ödemiş. Bu ay ise faturası 4 bin 600 lira gelmiş. Esnaf kardeşim de haklı olarak soruyor; 'O zaman ben de saç tıraşının fiyatını 3 katına mı çıkarayım' diyor. Böyle bir zam, zulüm olabilir mi?" diyor.

Akşener'in bu sözlerinin yanına eklediği, çözüm önerilerini içren bir açıklaması bulunmuyor.

Ancak bu açıklamalardan anlaşılan şey "zammın yüksek olduğu ve geri çekilmesi" talebi.

Ancak bir yandan bunu diyen, bir yandan da Türkiye'de patronlara "güven" vermeyi öncelikli siyasi tutum olarak belirleyen İYİP'in patronlar daha fazla zam talep ederken yapılan zammı gerçekten geri alıp alamayacağı merak konusu.

İYİP'li bir yetkilinin bu konudaki bir açıklaması "düzen" konusunda nasıl hassas olduklarını da gösteriyordu.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasına ilişkin, "Genel başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" ifadesini kullanıyor, partisinin çizgisini ilan ediyordu.

Deva Partisi ve Babacan bildiğiniz gibi...

AKP iktidarının enerjide attığı özelleştirme adımlarının mimarlarından biri olan, üstelik Millet İttifakı'nın ekonomi programının başındaki isim olacağı söylenen Ali Babacan, yüksek faturaları "eleştiren" isimler arasında.

Ancak Babacan beklendiği gibi sorunun kaynaklarına işaret eden, enerjiyi şirketlerin kâr alanı haline getiren düzenlemelerinden değil, sadece Erdoğan'dan şikayetçi.

Sorunun döviz kurundaki artış olduğunu öne süren Babacan, “A'dan Z'ye her şeyin maliyetini arttırdığı gibi elektrik fiyatlarını da artırmış durumda. Dolar kurunda yüzde 90'lık artış var. Normalde dünyadaki enerji fiyatları ve enflasyona paralel bir artıştan söz ediyoruz aslında. Ancak MB ile ilgili çok büyük yanlışlar yapıldığı için her şeye zam geliyor. Sorunun özünde dolar kurunun artması var. Bunun da tek sebebi kötü yönetim. MB'nin bağımsızlığını kaybetmesi” dedi.

'Enerji şirketlerine el koyacağız, emekçi halk adına bedel ödemeden el koyacağız'

Yüksek faturalar, yaşanan büyük soygun halkın büyük tepkisini çekerken çözüm önerisini "Hemen devletleştirme, şirketlere beş kuruş ödemeden hemen devletleştirme" diyerek duyuran Türkiye Komünist Partisi, ülkenin birçok yerinde sokağa çıkarak, eylemler düzenleyerek talebini yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Bitlis'te esnafları gezerek yaptığı çalışmayla da Antalya'da birçok mahallede düzenlediği sokak eylemleriyle de faturalara tepkisini ve çözüm önerisini yaygınlaştırma çalışan TKP, şu ana kadar ülkenin birçok kentinde ve mahallesinde sokak eylemleri düzenledi.

"Herkes şişkin ve ödemeyecek faturalara karşı belli bir tepki geliştiriyor. Her siyasi parti kendi dünya görüşüne göre tavır alıyor. Biz yine hiçbir şeyi beğenmiyor noktasına geldik ama nasıl beğeneceğiz. Bu kadar güncel olarak insanları zor duruma sokan bir başlık var ortada ve hükümet ve muhalefet eveliyor, geveliyor" diyen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Sömürünün adili olmaz. Özelleştirmenin adili olmaz. Bu beşli çete tamam AKP ile ilişkilerini kullanarak barbarca zenginleştiler ama niye kimse Sabancıların adını anmıyor. En büyük şirket o, bir tane CHP yöneticisi, bir Deva yöneticisi, bir İYİP yöneticisi Sabancı'dan bahsediyor mu? Bahsemezler. Niye? Çünkü olası bir iktidarı orayla ilişkiye borçlu olacaklar. Beşli çete diyorlar. Bizim iktidarımızda hepsi yargılanacak, bütün sömürücüler yargılanacak. Enerji şirketlerine el koyacağız, toplum adına, emekçi halk adına bedel ödemeden el koyacağız."