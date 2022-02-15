TKP'li tekstil işçisi: Bu partiye girince anladım ne kadar güçlü ve değerli olduğumu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak emekçileri partiye katılmaya çağırdı: "Emekçileri, gençleri, ülkenin onurlu insanlarını bulundukları yerlerde TKP’nin temsil edilmesi için güç vermeye, TKP’ye katılmaya çağırıyoruz".

Gazi Mahallesi'nde tekstil işçisi bir partili TKP'yle tanışmasının ardından yaşadığı değişimi anlatırken "Haklarımı savunmayı öğrendim. Patrona karşı kendimi savunmayı öğrendim" dedi. "Bir kadın olarak ne kadar güçlü olduğumu ve bu partinin içine girdikten sonra ne kadar güçlü olduğumu anladım. Ne kadar değerli olduğumu anladım. Hani örgütlenerek her şeyi yapıyorlar ya" diyen tekstil işçisi TKP'ye gönüllü olma çağrısında bulundu.

TKP'li tekstil işçisi şunları söyledi:

"Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. 11 senedir tekstilde çalışıyorum.

Pandemi döneminde benim çocuklarım hiçbir şekilde eğitim alamadılar. Ne tablet var ne telefon. Bir tane telefon var, hangisi girecek?

Özellikle de bu son gelen faturalar... Artık insanlar sokağa dökülmek istiyorlar, bağırmak istiyorlar. Haykırmak istiyorlar. Ödeyemedikleri için.

İnsanlar gerçekten çok yoksul. Doğalgaz 900 milyon gelmiş bana. Ben tek kişi çalışıyorum. Elektrik 480 milyon gelmiş. İki tane kız okuyor.

Arkadaşla konuşuyorduk. Bahsetti, dedi işte semt evi var, eğitim veriyorlar dedi ücretsiz. İstiyorsan sen de çocuklarını getir, bir gel yani bakarsın dedi. Önce çocuklarımı getirdim. Kendime çok yakın hissettim onları. Kendimi çok farklı hissettim orada. Çok güçlü olduğumu hissettim.

Tekstilde çalıştığım sürece hak ve hukuk nedir bilmiyordum. En önemlisi de bu.

Düşünsene ben sabah bir işe gidiyordum akşama kadar kendimi öldürüyordum. Ne için? Aa patronun suratı asık, ah şöyle böyle diyerek. Bilmiyordum ki ben 500-600 tane iş çıkarsam zaten kurtarıyor. Ama bırak 500-600 tane işi, günde bin tane iş atıyoruz. Bizim ürettiğimiz bir tane tişört 100 dolarmış. Siz bu tişörtü giyemezsiniz biliyor musunuz, 3 aylık maaşınız... Bunu bile duyduk yani.

Haklarımı savunmayı öğrendim. Patrona karşı kendimi savunmayı öğrendim. En güzeli zaten o.

Çünkü ben çok haksızlığa uğradım. Ustabaşı tarafından olsun, patron tarafından olsun. Orada çalışan erkek işçiler hani, gerçekten de orada çalışan kadınlar taciz uğruyor, kötü laf kullanılıyor, böyle şeylerle bayağı bir karşılaşıyoruz.

Eskiden olsa tek başıma köşeye çekilir, kafama takardım. Kime anlatacaksın. Birine anlattığında 'yaa sende de bir şeyler vardır' gibisinden...

Ama şu an bir şey olduğunda hemen yoldaşlarımla konuşuyorum. Hemen yardımcı oluyorlar.

Bir kadın olarak ne kadar güçlü olduğumu ve bu partinin içine girdikten sonra ne kadar güçlü olduğumu anladım. Ne kadar değerli olduğumu anladım. Hani örgütlenerek her şeyi yapıyorlar ya.

Halk bir olacak. Örgütlenecek ve sosyalizmi getirecek. TKP'ye gönüllü olmaya davet ediyorum onları."