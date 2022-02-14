VİDEO | TKP'den örgütlenme hamlesi

Türkiye Komünist Partisi, ocak ayında düzenlediği konferansla başlattığı örgütlenme hamlesine dair bir çağrı videosu paylaştı.

Haber Merkezi

TKP, Ocak ayında düzenlediği olağanüstü konferansta aldığı bir kararla örgütlenme hamlesine başlamış, TKP'ye gönüllü olma çağrısında bulunmuştu.

Partinin resmi Twitter hesabından bu çağrıya dair video paylaşımları yapılırken, yapılan son video çağrı şu şekilde:

TKP'ye gönüllü olmak için tıklayın