VİDEO | TKP'den örgütlenme hamlesi

TKP, Ocak ayında düzenlediği olağanüstü konferansta aldığı bir kararla örgütlenme hamlesine başlamış, TKP'ye gönüllü olma çağrısında bulunmuştu.

Partinin resmi Twitter hesabından bu çağrıya dair video paylaşımları yapılırken, yapılan son video çağrı şu şekilde:

🚩Emekçileri, gençleri, ülkenin onurlu insanlarını bulundukları yerlerde TKP’nin temsil edilmesi için güç vermeye, TKP’ye katılmaya çağırıyoruz.#TKPGönüllüsüOl

➡️https://t.co/R28q4gEpSz pic.twitter.com/ONfwUVauP4 — TKP (@tkpninsesi) February 14, 2022

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