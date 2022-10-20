TKP'li Hukukçular: Amasra'da adalet istiyoruz alacağız

TKP'li Hukukçular, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan ve 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

TKP'li Hukukçular'ın mağdurlara her türlü hukuki yardım girişiminde destek olunacağı belirtilen açıklamada, mağdurların iş cinayetlerine ilişkin izleyecekleri hukuki yol paylaşıldı.

Açıklama şöyle:

14 Ekim günü yaşanan maden faciasında 41 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. 41 işçi; evine, ailesine ekmek götürme mücadelesini yerin metrelerce altında canı pahasına vermek zorunda bırakılan 41 emekçi patronların kar hırsı yüzünden almadıkları önlemler sebebiyle hayatını kaybetti. Bizler TKP'li Hukukçular olarak öncelikle hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaşanan bu elim iş cinayeti sebebiyle yakınlarını kaybeden, yaralanan, doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören, mağdur olan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağımızı iletiyor ve aşağıdaki hukuksal bilgilendirme metnini ilginize sunuyoruz.

Hukukçu arkadaşlarımız her türlü hukuki yardım girişiminde mağdurların yanında olacak. İşçilere ölüm, patronlara kar vaad eden bu düzeni sineye çekmeyeceğiz.

1. İş kazasının meydana gelmesinin ardından savcılıkta/poliste yapmamız gereken şeyler nelerdir?

Genel olarak; savcılık ya da ceza davası aşamalarında kişiler vefat ya da yaralanma nedeniyle herhangi bir tazminata ulaşamaz. Ceza yargılamasının amacı bu kaza nedeniyle varsa sorumluların tespit edilmesi ve bu kişilere ceza verilmesidir. Fakat savcılık dosyası ile ceza davası nezdinde yapılacak olan UZLAŞMA görüşmeleri sırasında eğer şüpheli/sanık taraf ile UZLAŞILIR ise maddi/manevi tazminat haklarından da vazgeçilmiş sayılır. UZLAŞMA, uyuşmazlığı tamamen sora erdiren bir süreç olup bu görüşmelerde UZLAŞMA yönünde karar verilecek olması durumunda bir avukat ile görüşmekte çok büyük yarar vardır.

A. İş kazası nedeniyle yaralanma halinde:

Eğer kaza sonrasında siz ya da yakınınız yalnızca yaralandıysa (hayati ya da basit, yaralanma derecesi ne olursa olsun), burada suç türü TAKSİRLE YARALAMADIR. Dolayısıyla suç şikayete tabiidir yani savcılık ya da polise gidip olay nedeniyle ŞİKAYETÇİ olmalısınız. Burada şikayet süresi 6 aydır. Fiilin, failin ve zararın öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olunmaması halinde şikayette bulunma hakkı kaybolur. Bununla birlikte, başlangıçta şikayetçi olunması halinde ilerde şikayetten vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Ancak başta şikayetçi olunmadığının belirtilmesi halinde ilerde tekrar şikayetçi olma hakkı bulunmamaktadır.

Burada öngörülen ceza üç aydan bir yıla kadar hapis cezasından başlamaktadır. Yaralanma türünün ağırlaşmasına ve işverenin/sorumlunun kusurunun ağırlığına göre ceza miktarı artabilmektedir.

B. İş kazası nedeniyle vefat halinde

Eğer bir yakınınız bu iş kazası nedeniyle vefat ettiyse buradaki suç türü TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMADIR. Bu suç türü şikayete tabii değildir yani savcılık herhangi bir şikayet olmasa dahi kendiliğinden ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatır ve eğer bu ölüm nedeniyle birilerini kusurlu bulursa o kişiler hakkında ceza/kamu davası

açar.

Burada öngörülen ceza iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasından başlamaktadır. Yaralanma türünün ağırlaşmasına ve işverenin/sorumlunun kusurunun ağırlığına göre ceza miktarı artabilmektedir.



2. SGK kapsamında talep edebileceğimiz haklar nelerdir?

A. İş kazası nedeniyle yaralanma halinde:

Hastaneye acilden giriş yapmanız halinde SGK tarafından hastane masraflarınız karşılanacak ve çalışamadığınız günler boyunca GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ tarafınıza bağlanacaktır. Bu ödemeler her ayın 5 ila 10'u arası banka hesabınıza yatırılacaktır.

İş kazası nedeniyle SÜREKLİ SAKATLIĞA / ENGELE MARUZ KALMANIZ halinde eğer engel oranınız %10'un üzerinde çıkarsa SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ / MAAŞI alma hakkınız bulunmaktadır.

Engel oranının %60'ın üzerinde çıkması halinde, prim gün sayınıza göre SGK tarafından emekli edilme ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için bir avukat ile görüşmekte fayda var.

B. İş kazası nedeniyle vefat halinde:

SGK tarafından yapılacak olan inceleme neticesinde vefat edenin varsa eşi ve çocuklarına yoksa anne ve babasına maaş bağlanmaktadır. Bununla birlikte SGK tarafından, müteveffanın yakınlarına cenaze ödeneği verilmekte ve maaş bağlanmamış olan kız çocukları için evlenme ödeneği verilmektedir.

3. İşveren ya da diğer sorumlulardan talep edebileceğimiz haklar nelerdir?

Burada yapılacak olan işlemler son derece teknik, usul ve esasa dair hukuki bilgi gerektiren işlemler olması nedeniyle her süreçte olduğu gibi bu sürecin de mümkünse bir avukat tarafından takibinin çok büyük önemi vardır. Özellikle tazminat işlemlerinde yapılacak usul ya da esasa dair bir hata, tazminat hakkını ortadan kaldırabileceği gibi mahkeme masrafları ve karşı yanın avukatlık ücretlerinin ödenmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.

A. İş kazası nedeniyle yaralanma halinde:

Kazada yaralanan kişinin, kazaya kusuruyla sebebiyet veren işveren ya da diğer kişi ya da kurumlardan yaralanma oranına, yaralanmasının sürekli sakatlığa/engele neden olup olmamasına göre değişen miktarlarda maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır. Bununla birlikte yaralanan kişinin eşi, çocukları, anne ve babasının çok istisnai haller dışında herhangi bir maddi/manevi tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

B. İş kazası nedeniyle vefat halinde:

Kazada vefat eden kişinin; eşi, çocukları, anne ve babası ile varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin (örneğin engelli kardeş) işveren başta olmak üzere kazaya sebebiyet veren diğer kişi ve kurumlardan maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

Tekrar belirtmek gerekir ki tüm bu süreçlerin bir avukat vasıtası ile takibi çok kıymetlidir. Avukatla kurulan ilişki olan vekalet ilişkisi temelde güvene dayalıdır. Dolayısıyla hukuk bilgisine ve hayat görüşüne güvenebileceğiniz bir avukatla süreci yürütmek çok ciddi hak kayıplarının önüne geçecektir.