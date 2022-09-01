TKP'li Eğitim Emekçileri'nden Erdoğan'a: Susmayacağız!

TKP'li Eğitim Emekçileri, öğretmenleri hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

"Susmayacağız" başlıklı açıklamada, "Siz yağma ve talana devam ederken, gericilikle yaşamları karartırken bizler bu ülkenin eğitim emekçileri olarak aydınlığı yaymaya, herkesin bedel ödemeksizin laik ve bilimsel eğitime ulaşması için mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Susmayacağız

Öğretmenlerin ataması yapılmadığı için intihar ettiği, özel okullarda tüccarların elinde kölelik koşullarında çalıştırıldığı, açlık ve sefalet sınırında yaşarken ek iş yapmak zorunda kaldığı bir tabloda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de bize hakaretler savurdu. Sözde öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenlik mesleğinin zaten bir uzmanlık mesleği olduğunu yok saymaktadır. Mesleğimizi itibarsızlaştırıp öğretmenler odasını bölüp, temelini anayasadan alan eşit işe eşit ücret ilkesini hiçe sayan bir uygulamayı dayatmaktadır. Başından beri bu işin böyle yapılmaması gerektini söyleyen biz öğretmenlerin sözü hiç bir şekilde dinlenmedi, bugün de cumhurbaşkanının hakaretlerinin konusu ve öznesi haline getirildik. AKP okumuş, aydın insana düşmanlığını bugün bir kere daha ortaya koymuştur.

Eğitim emekçileri bugüne kadar hakları için mücadele ederek aydınlık bir Türkiye’nin mimarı olmuşlardır. Bugün de haklarımız için sokaklarda, caddelerdeyiz. Değer verdiğimiz mesleğimize sahip çıkıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığının tüm birimlerinde cemaatlerden geçilmiyorken, eğitim tamamen piyasaya teslim edilmişken, bakanlığın kaynakları özel okul patronlarına aktarılıp yağmalanırken biz öğretmenlere çapulcu demek, sokağa çıkıp hakkını arayan öğretmenin haklılığını ortaya koymaktadır.

Siz yağma ve talana devam ederken, gericilikle yaşamları karartırken bizler bu ülkenin eğitim emekçileri olarak aydınlığı yaymaya, herkesin bedel ödemeksizin laik ve bilimsel eğitime ulaşması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Selam olsun Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceğine.

TKP’Lİ EĞİTİM EMEKÇİLERİ