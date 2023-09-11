TKP'den Yunanistan'daki sel felaketi nedeniyle YKP'ye mektup

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, Yunanistan'da fırtına ve sel felaketinin önlenebilir sonuçları nedeniyle en az 15 kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntü ve dayanışma duygularını Yunanistan Komünist Partisi'ne gönderdiği mektupla iletti.

Daniel fırtınasında ve onun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin aslında doğal afetin değil, kapitalizmin suçlarının kurbanları olduğunu vurgulayan TKP'nin mektubunda "Kalbimiz sizlerle yoldaşlar... Bu barbar sömürü düzenini yıkacağımız güne kadar ortak mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

TKP Merkez Komite imzalı mektup şöyle:

"Yunanistan Komünist Partisi'ne,

Değerli yoldaşlar,

Yunanistan'da 5 Eylül'den bu yana geniş bir alanı etkisi altına alan fırtına ve sel felaketinin önlenebilir sonuçları nedeniyle, bugün itibariyle en az 15 kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğumuz derin üzüntü ve dayanışma dileklerimizi iletiyoruz.

Bölgemizde ne yazık ki sıkça rastlanan orman yangınları, depremler ve diğer doğal afetler gibi bu tür olaylar da, kâr etmeyi insan yaşamının önüne koyan, kaos ve çelişkilerle dolu kapitalist düzen içinde büyük hasarlara ve can kayıplarına yol açmakta, korkunç felaketlere dönüşmektedir. Bizler böylesi acı deneyimleri çokça yaşadık, ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki kapitalist düzen bunların hiçbirinden ders çıkarmıyor, kayıpları toprağın altına gömüyor ve yüzsüzce suç işlemeye devam ediyor. Nitekim Daniel fırtınasında ve onun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenler aslında doğal afetin değil, kapitalizmin suçlarının kurbanlarıdır.

İktidar, yurttaşların haklı protestolarına saldırmak, emperyalist birliklere samimiyetsiz sızlanmalarda bulunmak, ya da kaynaklarını ve bütçesini gereksiz askeri harcamalara kanalize etmekle uğraşmak yerine, derhal tüm maddi kayıpları telafi etmelidir. Halkın su, gıda, elektrik, barınma ve sağlık hakkı artık bir avuç kâr avcısının elinden alınmalıdır.

Kalbimiz sizlerle yoldaşlar... Bu barbar sömürü düzenini yıkacağımız güne kadar ortak mücadelemizi sürdüreceğiz!

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite"