TKP'den Urfa'daki açılış öncesi bir dizi ziyaret

Türkiye Komünist Partisi ülkenin dört bir yanında semt ve işçi evleri, il, ilçe büroları açmaya ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Parti Ağustos ayı içinde iki yeni semt evi, iki ilde de yeni il büroları açacağını duyurdu.

14 Ağustos'ta da Şanlıurfa'da TKP il bürosu açılışını gerçekleştirecek. Açılış öncesi kentte TKP'lilerin ziyaretleriyse sürüyor.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz ve Parti Meclisi Üyesi İlter Aslaner de Edessa TV’yi ziyaret ederek Pazar günü Şanlıurfa’da açılacak olan il binasının açılışına tüm halkı davet etti. Yılmaz ve Aslaner'i Edessa TV Haber Müdür Rıdvan Ortakaya karşıladı.

Yılmaz emekçilerin geçim derdinden bahsederken, "Milyonlarca emekçi bugün ülkede büyük bir çıkışsızlık yaşıyor" dedi. Kentte il bürosu dışında semt evi ve işçi büroları açılacağına da işaret eden Yılmaz, "Amacımız emekçileri yan yana getirmek. Dayanışma yaşamsal bir mesele" diye konuştu.

TKP heyeti, İMO, ZMO ve Eğitim-Sen'e de ziyaretler gerçekleştirdi.

TKP'nin Haliliye ilçesindeki il binası 14 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de açılacak.

ZMO

İMO