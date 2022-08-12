TKP yeni semt evleri ve il binalarının açılışını duyurdu: Batman, Urfa, Kırşehir ve Torbalı

Türkiye Komünist Partisi ülkenin dört bir yanında semt ve işçi evleri, il, ilçe büroları açmaya ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Parti Ağustos ayı içinde iki yeni semt evi, iki ilde de yeni il büroları açacağını duyurdu.

13 Ağustos Batman, 21 Ağustos’ta Torbalı’da semt evlerinin açılışını yapacak olan TKP, 14 Ağustos'ta Şanlıurfa ve Kırşehir’de il bürolarının açılışlarını gerçekleştirecek.

Mahallelerde mücadele semt evleriyle büyüyor

Parti’nin sosyal medya hesaplarından da açılışlara çağrı videoları yayınlanmaya devam ediyor. TKP Merkez Komite ve Parti Meclisi üyelerinden katılımların da olacağı açılışlara halkın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

TKP'den yapılan açıklamaya göre, yoksullukla, gericilikle mücadelenin, emekçilerin dayanışmasının mahallelerdeki adresleri olan semt evlerinin ülke genelindeki sayısı yeni açılacak semt evleriyle birlikte doksana yaklaştı.