TKP'den Urfa açıklaması: Sorun sadece dayak mı?

Urfa'da bir Kuran kursu eğitmeninin, temizlik yaptırdığı öğrencilere hakaret edip dövmesine ilişkin görüntüler dün sosyal medyaya yansımıştı.

Olayın ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Sorun sadece dayak mı?" diye sorarak, tüm tarikat ve cemaatlerin kapatılması yönündeki çağrısını tekrar etti.

TKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İktidarımızda yapacağımız ilk işlerden biri tüm tarikat ve cemaatleri kapatmak olacak." denilirken "Çocuklarımızın üstündeki karanlığı kaldırmanın başka yolu yok." ifadeleri kullanıldı.