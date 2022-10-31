Kuran kursunda öğrencilere dayak ve hakaret

Şanlıurfa'da, Kuran kursu eğitmeni temizlik yaptırdığı öğrencilere hakaret edip, tokat attı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda öğrenciler, eğitmen tarafından tokat atılıp dövüldü.

DHA'nın aktardığına göre bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.

Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü. Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.