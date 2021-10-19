TKP'den TÜSİAD programına tepki: Meydanı boş bırakmayacağız

TÜSİAD, yeni dönem için programını bugün Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda açıkladı. Toplantıda konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Ekonomimizin içinde bulunduğu istikrarsızlık girdabı da kurumsuzlaşmanın bir sonucudur" dedi.

TÜSİAD'ın açıklamalarına TKP'den tepki geldi. TKP sosyal medya hesabından, "Patronları temsil eden partilerin, bu programı uygulamak için birbiriyle yarışacağı ortadayken işçi sınıfını temsil eden parti meydanı boş bırakmayacak elbette. Patronların değil emekçilerin programı için hep birlikte mücadeleye..." paylaşımını yaptı.

'Türkiye’nin sorunları ancak ciddiyet, açıklık, samimiyet ve sadelikle çözülebilir'

TKP geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak iktidara talip olan siyasi partilere "Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?" diye sormuş, "AKP eliyle felaketin eşiğine getirilen Türkiye’nin sorunları ancak ciddiyet, açıklık, samimiyet ve sadelikle çözülebilir" diyerek sorulara kendi yanıtlarını da sıralamıştı.

Açıklamada, "Bağımsız bir ülke istiyor musunuz?, Laiklikten yana mısınız?, Sömürüye karşı mısınız?, İnsan haklarından ne anlıyorsunuz?" soruları yöneltilirken, "TKP'nin bu sorulara yanıtı nettir. Türkiye’nin geleceğini düşünüyorsanız, bu konuda samimiyseniz bu sorulara yanıt vermelisiniz. Halkın bir kez daha yönetimden dışlanacağı bir sistemden çıkılması konusunda samimi iseniz, bu sorulara yanıt vermelisiniz. Ülkenin geleceği bu soruları ikirciksiz yanıtlayanlar tarafından kurulacaktır" denilmişti.

'TKP emekçilerin iktidarını kurmaya talip'

TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı da Boyun Eğme günlük gazetesinin bugünkü sayısında "TKP emekçilerin, halkın sözünün olmadığı bir yarın tarifini ve tartışmasını reddediyor" demişti.

Sarı, "Emekçi halkımızın soluk alması için AKP’den ve onun temsil ettiği piyasacı, gerici ve işbirlikçi politikalardan kurtulmamız şart. Önce AKP’den kurtulalım sonra gerici, piyasacı ve işbirlikçi politikalarla hesaplaşılır görüşü ise halka kurulan büyük bir tuzak. Bağımsızlık, laiklik, insan hakları ve eşitlik savunulmadan AKP Türkiyesi’nden kurtulunamayacağı açık değil mi?" demişti.

"TKP emekçilerin iktidarını kurmaya talip" diyen TKP Merkez Komite üyesi, "Biz eşitlik ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir Türkiye’yi kurmak istiyoruz. Halkın mahallesinde, okulunda, işyerinde örgütlü olduğu, bu örgütlülüğü ile ülke yönetiminde doğrudan söz sahibi olduğu bir Türkiye. Böyle bir Türkiye’de yaşamak, böyle bir Türkiye’yi yönetmek... Türkiye Komünist Partisi’nin mücadele amacı bu" şeklinde konuşmuştu.