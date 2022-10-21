TKP'den TELE1'e dayanışma ziyareti

Türkiye Komünist Partisi (TKP) RTÜK’ün 3 gün ekran karartma cezası verdiği TELE1'e dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "TELE 1’e verilen ekran karartma cezası, sansür yasasının ilk uygulamasıdır" denildi.

Paylaşımda "AKP'nin muhalif hiçbir sese tahammülü yok. O halde sesimizi daha da yükseltmeye devam... TELE 1 ekibinin, onurlu gazetecilerin yanındayız" ifadelerine yer verildi.