Yurtsever Hukukçular İstanbul Barosu Konferans Salonu'nda dün düzenledikleri etkinlikte 'Sansür Yasası'nı konuştu.
Avukat Nilda Baltalı'nın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Mehmet Cemil Ozansü ve Barkın Asal konuşmacı olarak yer aldı.
Haber Merkezi
Yurtsever Hukukçular Sansür Yasasını konuştu
Yurtsever Hukukçular "dezenformasyon' adı altında kanunlaştırılan 'Sansür Yasası'nı konuştu.
Haber Merkezi
Yurtsever Hukukçular İstanbul Barosu Konferans Salonu'nda dün düzenledikleri etkinlikte 'Sansür Yasası'nı konuştu.
Avukat Nilda Baltalı'nın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Mehmet Cemil Ozansü ve Barkın Asal konuşmacı olarak yer aldı.