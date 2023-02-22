TKP'den Tamince'ye kıyağa tepki: 'Ranta geçit vermeyeceğiz!'

Geçtiğimiz günlerce gerçekleşen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı devam meclisi oturumunda, Fettah Tamince’nin şirketi olan Sembol İnşaat’a ait olduğu öne sürülen Lara bölgesindeki atıl binanın plan notları ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’ndan, 'Ticaret-Turizm Alanı’na dönüştürülmüştü. Konu "Adrese teslim plan tadilatı" olarak yorumlanırken Büyükşehir Belediyesi'nin rantın önünü açan bu kararına TKP Antalya İl Örgütü tepki gösterdi.

TKP Antalya İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Ranta geçit vermeyeceğiz" başlığını taşıyor. Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Ranta Geçit Vermeyeceğiz!

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla Güzeloba Mahallesi'nde bulunan ve Fettah Tamince'nin Sembol İnşaat'ına ait olan taşınmazda yapılan plan tadilatıyla parsel Özel Sağlık Tesis Alanı’ndan, Ticaret-Turizm Alanı’na dönüştürülmüş ve kat sayısının da artırılmasının önü açılmıştır. Kişiye özel bir düzenleme içeren bu karar ile Fettah Tamince'ye milyonluk imar rantı sağlanmış ve depremzedelere "bağışladığı" paranın da fazlasıyla karşılığını alması garanti edilmiştir.

Herhangi bir kamusal yarar içermeyen belediyecilik ve şehircilik anlayışının karşısında planlamanın esas alındığı halkçı ve devletçi bir yaklaşımı savunacağız ve bu hukuksuz sürecin takipçisi olacağız. Kentlerimizi nefes alınamaz beton yığınlarına dönüştüren rant odaklı kentleşme yerine, doğayla barışık, insanın sosyal ve kültürel uygun planlı kent ve yaşam alanları için tüm inşaat sektörü devletleştirilmelidir.

TKP Antalya İl Örgütü"