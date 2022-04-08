TKP'den polisin ağır saldırısı sonrası Yunanistanlı emekçiler ve YKP ile dayanışma açıklaması

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz günlerde genel greve giden ve ülkenin birçok kentinde kitlesel eylemlere imza atan Yunanistanlı emekçilere ve Yunanistan Komünist Partisi'ne (YKP) yönelik polis saldırılarına tepki gösterdi.

İki YKP Merkez Komite üyesinin gözaltına alındığı saldırılarda bir Merkez Komite üyesinin de ağır derecede yaralandığı ifade edilirken, "Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan’daki emekçi-halk hareketi ve KKE ile dayanışma içinde olduğunu beyan eder. Boyun eğmeyeceğiz!" denildi.

Dayanışma açıklamasının tam metni şöyle:

Selanik’te düzenlenen kitlesel gösteriye polisin saldırması ve aralarında iki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi üyesi ve bir Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) Merkez Konseyi üyesi de bulunan sekiz göstericinin haksız yere gözaltına alınmasından dolayı son derece öfkeliyiz. Bu saldırıda Merkez Komitesi üyelerinden biri ağır derecede yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

PAME’nin ve diğer kitle örgütlerinin çağrısıyla 6 Nisan günü Yunanistan’ın çeşitli kentlerinde on binlerce kişi protesto gösterileri yaptı. Aynı gün, fiyatlardaki artışa ve NATO üyesi olarak Yunanistan’ın Ukrayna’daki savaşa askeri olarak dahil olmasına karşı 24 saatlik ulusal grev yapıldı. Grev, emek hareketinin ve halk hareketinin yükseltilmesi için önemli bir adım oldu. Tam da bu nedenle, Yunanistan burjuvazisi ve onun siyasi temsilcileri işçi sınıfına ve onun öncü partisi KKE’ye saldırmaya karar verdi.

Bütün dünyadaki işçiler gibi Yunanistan’daki işçiler de, kapitalizmin yaşadığı kriz nedeniyle yoksullaşıyor. Burjuva sınıflar, krizin faturasını emekçilere çıkarıyor. Çalışan kitlelerin bu zulme son vermesi ve buna karşı seslerini çıkarmalarının zamanı gelmiştir. Yunanistan işçi sınıfı tam da bunu yapmaktadır.

Öte yandan, Batılı kapitalist güçleri ile Rusya kapitalizmi arasında Ukrayna’da süren mücadele, söz konusu krizi derinleştirmektedir. Batı emperyalizmi ve NATO bu durumu, gücünü konsolide etmek ve son yıllarda emperyalizmin yaşadığı hegemonya sorununu aşmak için bir fırsat olarak kullanmaya çalışmaktadır.

Savaş makinesinin bir üyesi olarak gerici Yunan hükümeti, Doğu Avrupa’daki NATO planlarını desteklemekte ve ülkeyi bu planları bir parçası haline getirmektedir. Ancak bu ülkedeki işçiler bu gelişmeye karşı kahramanca direnmektedir.

Bu iki boyutlu direniş nedeniyle Yunanistan’daki işçiler ve onların öncüsü olarak KKE hükümetin hedefi haline gelmiştir. Ancak, tıpkı hükümete karşı basınç oluşturulması ve hemen ertesi günü 8 militanın serbest bırakılmasının kanıtladığı gibi, işçi-halk hareketi boyun eğmeyecektir.

Yunanistan ve Türkiye halkları tarihsel dostluklarını sürdürmeli; ülkelerinin burjuvazilerine karşı ve emperyalizme ve onun savaş makinesi NATO’ya karşı yürüttükleri ortak mücadeleyi yükseltmelidir.

Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan’daki emekçi-halk hareketi ve KKE ile dayanışma içinde olduğunu beyan eder. Boyun eğmeyeceğiz!

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite