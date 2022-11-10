TKP'den patronların Mustafa Kemal Atatürk reklamlarına sert yanıt

AKP iktidarında kırdıkları kâr rekorlarıyla sıklıkla haberlere konu olan, yine AKP'nin özelleştirdiği kamu işletmelerine konan patronlar, 10 Kasım'larda ise Mustafa Kemal Atatürk üzerinden reklam peşinde koşmaya devam ediyor.

TKP patronların gündem olan reklamlarına "Mustafa Kemal Atatürk’ü Devrimle Hatırlıyoruz!" başlıklı açıklamasıyla yanıt verdi.

"Sermaye sınıfının 10 Kasım PR'larına karşı açıklamamızdır" notunu düşen TKP, "Mustafa Kemal Atatürk sıkıya geldiğinde bulduğu ilk gemiye atlayıp memleketi terk edebilecek olanağa sahip tuzu kuruların değildir. Bugün de onların masalarına meze edilemez. 0 kendi yurdunda onuruyla yaşamaktan başka çaresi olmayanlarındır" ifadesini kullandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Her yıl olduğu gibi bu yıl da koca koca firmalar, sermaye grupları, bankalar 10 Kasım klipleri yayınladılar; halka Atatürk’ü sözüm ona ne çok sevdiklerini anlatma yarışına girdiler. Aşağıdaki açıklamayı tek değeri para olanların “10 Kasım reklamları”na atfen kaleme aldık.

Mustafa Kemal Atatürk’ü Devrimle Hatırlıyoruz!

Yüzyıllara yayılmış çaresizlik hissi, emperyalist ülkeler karşısında sürekli hale gelmiş aşağılanma, mandacılar eliyle kaderini büyük güçlerin bayrağı altında, onların insafına terk etmeye mecbur bırakılan özgüveni sıfırlanmış bir halk…

Bu mazlum halk, üzerine çöreklenmiş akbabalarla mücadele etmek için yeni bir ilhama ihtiyaç duymaktaydı. İnsan olduğunu hatırlamalı, sömürücülerin kölesi olarak doğmadığını, İngiliz’den, Fransız’dan, Amerikalı’dan aşağı bir varlık olmadığını anlamalıydı.

Önce anladı İngiliz’in tanrı olmadığını, sonra inandı İngiliz’i yenebileceğine.

Sonra yendi…

“Uçurum kenarında yıkık bir ülke”de çağdaş bir cumhuriyet kurularak tarih sahnesinde boy gösteren yeni bir toplum doğdu.

Ve yoksul Anadolu köylüsü tarihe yeni bir kahramanlık öyküsü armağan ederken kendi ilhamını bulduğu lidere de sonsuz saygı ve hürmetle tutundu.

Mustafa Kemal Atatürk her zaman B planı olanların, sıkıya geldiğinde bulduğu ilk gemiye atlayıp memleketi terk edebilecek olanağa sahip tuzu kuruların değildir. Bugün de onların masalarına meze edilemez.

Mustafa Kemal Atatürk kendi yurdunda onuruyla yaşamaktan başka çaresi olmayanlarındır.

Mücadele azminizi kaybetmeyin.

Devrimi unutmayın. O’nu devrimle hatırlayın…