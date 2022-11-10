İlkokul öğrencisinden Atatürk'e mektup: 'Kantin çok pahalı, herkes alışveriş yapamıyor'

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında anılıyor.
Radyo programcısı Nihat Sırdar da sosyal medya hesabından bir ilkokul öğrencisinin Atatürk'e yazdığı mektubu paylaştı.
İlkokul öğrencisinin yazdığı mektupta Atatürk'e kantinin çok pahalı olduğunu ve herkesin alışveriş yapamadığını anlattığı görüldü.
Sırdar'ın paylaştığı mektup şöyle:
Bir ilkokul öğrencisi Atatürk’e mektup yazmış ve kantinin çok pahalı olduğunu, herkesin alış veriş yapamadığını, evden yemek getirdiklerini anlatmış.— Nihat Sırdar (@nihatsirdar) November 10, 2022
Siz ne anlatmak istersiniz Atatürk’e?#SevgiliAtatürk pic.twitter.com/tUZ5CGSUIg