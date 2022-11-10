İlkokul öğrencisinden Atatürk'e mektup: 'Kantin çok pahalı, herkes alışveriş yapamıyor'

Bir ilkokul öğrencisi Atatürk’e mektup yazmış ve kantinin çok pahalı olduğunu, herkesin alış veriş yapamadığını, evden yemek getirdiklerini anlatmış.

Siz ne anlatmak istersiniz Atatürk’e?#SevgiliAtatürk pic.twitter.com/tUZ5CGSUIg