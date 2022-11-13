TKP'den patlama sonrası ilk açıklama

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından açıklama yaptı. TKP, "Bugün yine canımız yandı. Yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.
TKP ayrıca yardıma ihtiyacı olan yurttaşlar için Beyoğlu'ndaki işçi evinin açık olduğunu belirtti.
Bugün yine canımız yandı. Yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.— TKP (@tkpninsesi) November 13, 2022
Mücadelemiz halkımızı bu karanlıktan çıkarmak için... Tüm #İstanbul'a geçmiş olsun.
Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için: https://t.co/SjMyZO1QbJ