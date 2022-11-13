TKP'den patlama sonrası ilk açıklama

Bugün yine canımız yandı. Yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Mücadelemiz halkımızı bu karanlıktan çıkarmak için... Tüm #İstanbul'a geçmiş olsun.



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