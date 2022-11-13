TKP'den patlama sonrası ilk açıklama

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından TKP, yardıma ihtiyacı olan yurttaşlara destek için Beyoğlu İşçi Evi'nin açık olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından açıklama yaptı. TKP, "Bugün yine canımız yandı. Yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

TKP ayrıca yardıma ihtiyacı olan yurttaşlar için Beyoğlu'ndaki işçi evinin açık olduğunu belirtti.

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