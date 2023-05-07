TKP'den Münih'te Üç Fidan anması

İdam edilişlerinin 51. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Münih'te TKP'nin çağrısıyla anıldı.

Anma etkinliği Münih'te seçimlerin de yapıldığı Stachus meydanında bulunan TKP ve SOL Parti'nin seçim masası önünde yapıldı.

Etkinlik Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in yazdıkları veda mektuplarının okunmasıyla başladı. TKP adına yapılan konuşmada Denizlerin temsil ettiği değerlerin başında bağımsızlık, antiemperyalizm ve NATO karşıtlığı olduğu ve bugün de TKP'nin bu değerleri mücadele programının en başına yazdığının altı çizildi. Etkinlikte Sosyalist Güç Birliği'nde yer alan SOL Parti adına da bir konuşma yapıldı.