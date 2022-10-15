TKP'den maden işçilerinin kaldırıldığı hastaneye ziyaret

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, Bartın'da meydana gelen patlama sonrası tedavileri için İstanbul'a sevk edilen işçilerin aileleriyle görüştü.
Hastanede ailelerle görüşen TKP İl Örgütü temsilcileri, madencilerin yakınlarının ortadaki belirsiz durumdan rahatsız olduğuna dikkat çekti.
İstanbul İl Örgütü olarak, Bartın'da meydana gelen patlama sonrası tedavileri için İstanbul'a sevk edilen maden işçilerini ziyaret ettik🚩— TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) October 15, 2022
İşçilerin tedavi süreçlerini takip etmeye, aileleriyle birlikte olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/4GE8ryqxe8