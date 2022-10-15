TKP'den maden işçilerinin kaldırıldığı hastaneye ziyaret

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, Bartın'daki faciada yaralanan işçilerin yakınlarıyla görüştü.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, Bartın'da meydana gelen patlama sonrası tedavileri için İstanbul'a sevk edilen işçilerin aileleriyle görüştü.

Hastanede ailelerle görüşen TKP İl Örgütü temsilcileri, madencilerin yakınlarının ortadaki belirsiz durumdan rahatsız olduğuna dikkat çekti.

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