TKP'den Kuğulu ve Sincan'da seçim buluşması: 'Bunun dışında verilecek oylar çöpe gider'

TKP'nin Ankara 1. Bölge'deki seçim çalışmaları sürerken, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan partinin seçim çalışması yaptığı Kuğulu Park'taki noktayı ziyaret ederek bir konuşma yaptı.

Okuyan, bir oyu Erdoğan gitsin diye Kılıçdaroğlu'na vereceklerini söylerken, parlamento seçiminde ise TKP'nin güçlenmesinin önemine işaret ederek "Oylar TKP'ye" dedi.

"Yoksullukla, sömürüyle, işsizlikle mücadele ne zamandan beri boş iş oldu? Şu anda hangi parti ben sömürüyü ortadan kaldıracağım, insanın insanı sömürmediği bir düzen kuracağım diyor, hangi parti? Hangi parti tarikatları ve cemaatleri dağıtacağım, bu ülkeyi laik bir ülke haline getireceğim diyor? Bu mudur boş iş, laik bir Türkiye istemek mi boş iş?" diye soran Okuyan, "Hangi parti iktidarın ilk haftasında yabancı üsleri kapatacağız, yabancı askerleri bu ülkeden kovacağız diyor, bu mudur boş iş? AKP listelerine dolduracaksınız AKP artıklarını, yobazlarını tarikatçıları, ondan sonra TKP'ye oy verirseniz oyunuz boşa gider öyle mi? Laikliğe, sömürüsüz bir dünya ve Türkiye'ye, bağımsız ve egemen bir Türkiye'ye, cumhuriyetçi bir Türkiye'ye, sosyalist bir Türkiye'ye verilecek oy boşa gitmez, bunun dışında verilecek oylar çöpe gider" ifadesini kullandı.

Sincan'da seçim buluşması: Oylar halkın kendi adaylarına

Öte yandan TKP'nin gün içindeki bir diğer seçim buluşması Ankara Sincan'da, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Seçim buluşmasında ilk olarak sözü alan TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, "AKP gitsin diye AKP eskilerini Meclis'e gönderin, patronları, tarikatçıları Meclis'e gönderin diyenlere yanıtımız var. İşte burada halkın adayları var, içiniz rahat bir şekilde oy vereceğiniz, vereceğiniz oyu patronlara, tarikatlara, gericilere, AKP esiklerine emanet etmeyecek adaylar var. Eşit, özgür, kardeşçe yaşayacağımız bir ülke için oylar TKP'ye" dedi.

Arikan'ın ardından TKP'nin Ankara 3. Bölge adayları Bayram Uluad, Zorlu Paksoy, Serkan İğde, Okan Keleş ve Aslıtürk Çallı birer konuşma yaparak emekçilerin, halkın, mahallelinin kendi adaylarına oy vermesini talep etti.

Seçim etkinliği Grup Manifesto'nun şarkılarıyla son buldu.

Eryaman'da pedallar 'tarikatsız, sömürüsüz bağımsız bir ülke için' çevrildi

TKP dün Ankara'da Eryaman'da TKP Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Menderes Gündüz'ün de katılımıyla tarikatsız, sömürüsüz bağımsız bir ülke için pedal çevirdi. Alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonrası yaşamını yitiren bisikletli Umut Gündüz'ün babası da olan Menderes Gündüz, Umut'a olan sözü hatırlattı.