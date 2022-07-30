TKP'den Küba'ya ziyaret: Tarihsel ilişkilerimiz güçlenecek

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan 29 Temmuz 2022 Cuma günü Havana’da Küba Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi ve Merkez Komite Örgüt Sekreteri Roberto Morales Ojeda ile buluştu.

Görüşme sırasında Morales Ojeda, Küba Komünist Partisi’nin Nisan 2021’de gerçekleştirdiği 8. Kongresi’nden sonra ana siyasi süreçlerinin kongrede üzerinde durulan fikir, kavram ve yönergelerin hayata geçirilmesi ile örgütün üç temel misyonu yerine getirmesi olduğunu belirtti: Barış için mücadele, ekonomik alanda mücadele ve ideolojik kararlılık.

Ojeda, görüşmede ulusal elektrik enerjisindeki karmaşık duruma, ABD yönetiminin uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukanın yarattığı ciddi kısıtlara, küresel ekonomik krizin sonuçlarını ağırlaştıran pandemiye rağmen Küba halkının yaratıcı bir biçimde nasıl direndiğini ve daha iyi bir toplum inşasına nasıl katkıda bulunduğunu açıkladı.

Küba’nın Covid-19 ile mücadelesinde kaydettiği ilerlemelerin, özellikle geliştirilen aşılar ile ülkede sağlanan yüksek bağışıklığın ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında yeni bir normalliğe geçip okullarda eğitime tekrar başlandığının, turizmin ve diğer sosyoekonomik faaliyetlerin başladığının altını çizdi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komite Örgüt Sekreteri, TKP’nin Küba’ya ve Küba’nın ABD tarafından 60 yıldan uzun süredir uygulanan ekonomik, ticari, finansal ablukaya karşı mücadelesine desteği için teşekkür etti. Ayrıca, önümüzdeki Ekim ayında Havana’da düzenlenecek olan 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nın başarısı için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Okuyan: Tarihsel ilişkilerimiz güçlenecek

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Küba Devrimi’ne desteğini, iki partiyi ve ilgili gençlik örgütlerini birleştiren tarihsel ilişkilerin güçlendirilmeye devam etme isteğini dile getirdi. Ayrıca, 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın dünyanın komünist partileri arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya TKP Merkez Komite üyesi Cansu Oba Erdoğan ve Türkiye Komünist Gençliği Genel Sekreteri Berkay Kemal Önoğlu da katıldı.

Küba delegasyonunda, Küba Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve Genç Komünistler Birliği (UJC) Ulusal Komitesi Birinci Sekreteri Aylín Álvarez García, Parti Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Juan Carlos Marsán Aguilera ve aynı bölümün Avrupa alanından diğer yetkililer yer aldı.