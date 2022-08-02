TKP'den Küba ziyareti

Türkiye Komünist Partisi (TKP) heyeti 27 Temmuz-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında Küba’ya ziyarette bulundu. Küba Komünist Partisi’nin daveti üzerine gerçekleştirilen ziyaretin temel gündemini, bu yıl Ekim ayında Küba Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde Havana’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısının hazırlıkları oluşturdu. TKP heyeti ve Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Departmanı uluslararası toplantının gündemi ve organizasyonu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Küba Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi ve Örgüt Sekreteri Roberto Morales Ojeda ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bir araya geldi. TKP heyeti aynı zamanda Küba’daki çeşitli kurumları ve örgütlenmeleri ziyaret ederek ikili toplantılar gerçekleştirdi.

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Kurumu, Genç Komünistler Birliği (UCJ) Ulusal Komitesi ve Küba Kadın Federasyonu’na gerçekleştirilen ziyaretlerde Küba’daki güncel durum hakkında sunumlar dinlenerek Küba’ya yönelik devam eden ABD ablukası ve dünyadaki ekonomik krizin Küba’ya yansımalarına rağmen Küba halkının sosyalizmin inşası için kararlılık ve yaratıcılıkla süren mücadelesi hakkında bilgi alındı. İlgili konularda Küba ile dayanışmayı büyütmenin yolları üzerine istişarede bulunuldu.

TKP heyetinin ziyarette bulunduğu kurumlardan bir diğeri ise Küba Ekonomistler ve Muhasebeciler Derneği (ANEC) oldu. Bu kapsamda heyet, Küba ekonomisinin karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesinde ekonomistlerin ve ilgili meslek gruplarının örgütlü katkısını amaçlayan derneğin başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ramon Labañino Salazar ile bir araya geldi. Bilindiği gibi Ramon Labañino Salazar Küba Beşlisi olarak tanınan Kübalı yurtseverlerden biri. ABD’nin Küba’yı hedef alan terör saldırısı planlarını açığa çıkarmak amacıyla görev üstlenen Küba Beşlisi 1998 yılında ABD tarafından tutuklanmış, Küba halkının mücadelesi ve Küba ile enternasyonal dayanışmanın sonucunda Ramon Labañino Salazar da Beşlinin 2014’te özgürlüğüne kavuşan son üyelerinden biri olmuştu.

TKP heyeti aynı zamanda bir mahalle ziyareti de gerçekleştirerek Küba halkının aktif katılımı üzerine kurulu yerel örgütlenmeler ve toplumsal destek mekanizmaları hakkında gözlemlerde bulundu.,