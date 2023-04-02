TKP'den Küba Komünist Partisi'ne seçim tebriği

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, 26 Mart tarihinde Küba'da gerçekleşen Halk İktidarı Ulusal Meclisi seçimlerine ilişkin Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda, "Küba toplumu, tüm unsurlarıyla ve gerçek bir demokrasiyle devrimin geleceğini şekillendirmeye sağlam adımlarla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

TKP Merkez Komitesi'nin mesajı şöyle:

"Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne

Değerli yoldaşlar,

26 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen ve sonuçları “Küba kazandı” sloganıyla karşılanan başarılı seçim sürecinden ötürü Küba halkını en içten duygularımızda tebrik ederiz.

Sosyalist Küba’nın en yüksek yasama organı olan Halk İktidarı Ulusal Meclisi’ne seçilen 470 meclis üyesine önümüzdeki beş yıllık görev sürelerinde başarılar diliyoruz.

TKP de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek parlamento seçimlerinde, yaşadığımız ahlak ve akıl dışı toplumsal düzenin karşısına iyiyi, doğruyu, adil olanı temsil eden 600 emekçi milletvekili adayıyla çıkmaya hazırlanırken bu değerler üzerinde yükselen Küba’daki seçim sonuçlarını heyecanla karşılıyoruz.

Emperyalizmin ve karşı-devrimci güçlerin tüm karşı propagandasına rağmen Küba halkı devrimin geleceği için sandık başına gitti. Ve her kesimden emekçilerden oluşan, kadınların ve gençlerin oranının arttığı meclis üyeleriyle Küba, halkın katılımının çok gelişkin bir örneğini bir kez daha gösterdi. Küba toplumu, tüm unsurlarıyla ve gerçek bir demokrasiyle devrimin geleceğini şekillendirmeye sağlam adımlarla devam ediyor.

Sizlere ve tüm Küba halkına kardeşçe selamlarımızla,

TKP Merkez Komite"