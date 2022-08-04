TKP'den KPSS'nin iptali sonrası açıklama: Bu düzen değişmeli!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) sosyal medya hesabından, KPSS'de soru skandalı sonrası sınavın iptaliyle ilgili açıklama yaptı.

TKP'nin açıklamasında, "Güvenliği sağlanamayan sınavlarla yurttaşlarımızın sınanması ve geleceğinin bir rekabet konusu olması kabul edilemez. Bu düzen değişmeli! Biz yönetiriz" denilerek "Toplumcu Anayasa"nın 28. maddesi paylaşıldı.

Toplumcu Anayasa'nın 28. maddesinde "Çalışabilir durum ve yaştaki her yurttaşa çalışma olanağı ve iş güvencesi sağlanması devletin temel görevleri arasındadır. Devlet bu iki temel hakkı hiçbir durumdan ortadan kaldıramaz, buna yol açan koşulların varlığına göz yumamaz" vurgusu yapılıyor.

Güvenliği sağlanamayan sınavlarla yurttaşlarımızın sınanması ve geleceğinin bir rekabet konusu olması kabul edilemez. Bu düzen değişmeli!#BizYönetiriz pic.twitter.com/3nZkDi2BnV — TKP (@tkpninsesi) August 4, 2022

Toplumcu Anayasa'ya bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.