TKP'den Kartal'da halk buluşması: Emeğin adayını açıklıyoruz

Yerel seçimlerde pusulada yerini alacağını duyuran Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Komünist Belediyecilik" programını ilan edeceği büyük halk buluşmaları düzenleyeceğini açıklamıştı.

Emeğin adayı açıklanacak

TKP, yerel seçimlere ilişkin yapacağı buluşmaların ilkini İstanbul Kartal’da gerçekleştirecek. TKP’nin Kartal Belediye Başkan adayının ilan edileceği halk buluşmasına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da katılacak.

30 Aralık Cumartesi saat 14.00’te başlayacak buluşma, Atalar Mahallesi’nde bulunan Şadırvan Düğün Salonu’nda düzenlenecek.

Etkinlik "Kartal Emektir, Emeğin Adayını Açıklıyoruz" sloganıyla gerçekleşecek.

'Komünist belediyecilik ilkelerini ve örneklerini yaygınlaştırılacağız'

Paranın konuştuğu belediyecilik anlayışının geriletileceğini vurgulayan TKP'den yapılan açıklamada, ''Komünist belediyelerin sayısı artacak'' denilmişti.

Geçen hafta yayımlanan açıklamada ücretle belirlenen adaylıklar, ilkesiz ittifaklar ve pazarlıklarla yürütülen siyaset anlaşının kabul edilemeyeceği vurgulanmış, ''Ranta dayalı belediyecilik anlayışını geriletecek ve bunun karşısında komünist belediyecilik ilkelerini ve örneklerini yaygınlaştırılacağız'' ifadeleri kullanılmıştı.

TKP'nin ülkenin her yerinde belediye meclislerinde adaylarını göstereceği aktarılırken, ''ne gerekçeyle olursa olsun hiçbir düzen partisinin adayının desteklenmeyeceği'' kaydedilmişti.