TKP'den İstanbul'da 'asgari ücret' tepkisi

TKP İstanbul İl Örgütü akşam saatlerinde Mecidiyeköy ve Şirinevler'de yapılan açıklamalarla yeni asgari ücrete tepki gösterdi.

"Emekçiye açlık ücretini layık görenler hesap verecek!" pankartının açıldığı Mecidiyeköy'deki açıklamada işçileri yoksulluğa, sefalete, açlığa terk eden bu düzenin mutlaka değiştirileceği vurgulandı.

Açıklama sırasında "Asgari değil insanca yaşam" sloganı atıldı.

Basın açıklamasını okuyan TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural "Bugün 8506 lirayı emekçilere reva gördüler. Patronlar, Cumhurbaşkanı masaya oturdular ve bu ülkeyi var eden emekçilere geçinebilecekleri bir ücretin yerine 8506 lira verdiler. Bununla insanların geçinmesini, elektrik, su faturalarını ödemesini istiyorlar. Sırıtarak, gülerek bu açıklamayı yapıyorlar. O masadaki konuşmalarda işçilerden sırtlarındaki küfe olarak bahsediyorlar" dedi.

Kural daha sonra TKP'nin bugün yaptığı 'Emekçiye bunu layık görenler hesap verecek!' başlıklı açıklamayı okudu.

Bu akşam saatlerinde Şirinevler Köprüsü'nde de TKP'liler bir araya gelerek asgari ücretle ilgili tepkilerini yaptıkları açıklama ve bildiri dağıtımıyla dile getirdiler.