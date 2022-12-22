TKP'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Emekçiye bunu layık görenler hesap verecek!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı için asgari ücretin 8500 TL olarak açıklanmasının ardından yaptığı yazılı bir açıklamada "Emekçiye bunu layık görenler hesap verecek!" ifadesine yer verdi.

TKP'den yapılan açıklamada "Erdoğan 'sırtımızda yumurta küfesi var' derken çok samimi. AKP’nin küfesi, bu ülkede patronların kârlarını garanti altına almaya devam ederken yoksullaşmanın, sömürünün, çürümenin diz boyu olduğu koşullarda nasıl yaparım da seçimlerden başarıyla çıkarım küfesi" denildi.

Bu ülkenin sırtındaki gerçek kamburun "emekçilerin sırtından semiren patronlar ve açlık sınırı dolaylarındaki asgari ücretlerle, grev yasaklarıyla patronların bir dediğini iki etmeyen iktidar" olduğu vurgulanan açıklamada "Unutmayalım işçi sınıfı masada güçlü olmak istiyorsa, sokakta, grevde, işyerinde güçlü olmak zorunda. 8500 lira olarak açıklanan asgari ücret bunu bir kez daha kanıtlamıştır" ifadesine yer verildi.

TKP'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Emekçiye bunu layık görenler hesap verecek!

Asgari ücret 2023 yılı için 8500 lira olarak açıklandı.

Açıklamadan önceki günlere haftalara yayılan tartışmalarda ise bu ülkenin işçilerinin emeklerinin gerçek karşılığı dışında her şey konuşuldu.

İşçiler enflasyona ezdirilmedi, ezdirilmez dedikleri esnada milyonlarca emekçi açlık ve yoksullukla boğuşmaya devam etti. Utanmadan enflasyonla yaşamayı öğrenmenin meziyet olduğunu anlattılar.

İşçiler kendi yarattıkları zenginliklerden mahrum bırakılır ve bir avuç patron bunların tamamına el koyarken patronlar ne fedakârlıklar yapıyor, yine ne büyük özveride bulunacaklar yalanına devam ettiler.

Asgari ücret en çok da seçimlere giderken iktidarın seçim ekonomisinin konusu oldu. AKP, patronları üzmeden emekçilerin beklentilerini ve taleplerini yönetir gibi yapmaya çalışmaya devam etti.

Ağızlarındaki bakla ise asgari ücret açıklanmadan saatler öncesinde çıktı. Erdoğan “sırtımızda yumurta küfesi var” derken çok samimi. AKP’nin küfesi, bu ülkede patronların kârlarını garanti altına almaya devam ederken yoksullaşmanın, sömürünün, çürümenin diz boyu olduğu koşullarda nasıl yaparım da seçimlerden başarıyla çıkarım küfesi. Gerçekte ise patron örgütleri açıklanan asgari ücretten son derece memnunken, küfe bu ülkenin geçinemeyen emekçilerinin sırtında… Birkaç gün sonra enflasyon ile eriyip gideceğini bildiğimiz asgari ücretle ay sonunu getirmeye çalışacak milyonların sırtında…

Emekçilerin sırtından semiren patronlar ve açlık sınırı dolaylarındaki asgari ücretlerle, grev yasaklarıyla patronların bir dediğini iki etmeyen iktidar bu ülkenin sırtındaki gerçek kambur. Ve ikisinin kol kola girerek açıklayacağı hiçbir ücret bu ülkenin işçilerinin hak ettiğini karşılayamaz.

Adaletsiz bir sömürü düzeninde “asgari ücret” belirlemek için kurulan masada hükümet var, patron var ama işçi yoktu. İşçi sınıfını temsil ettiği söylenen Türk-İş yönetimi sermaye sınıfının işçi sınıfı içindeki truva atı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Unutmayalım işçi sınıfı masada güçlü olmak istiyorsa, sokakta, grevde, işyerinde güçlü olmak zorunda. 8500 lira olarak açıklanan asgari ücret bunu bir kez daha kanıtlamıştır."