TKP'den İstanbul'da 29 Ekim buluşması: Yeniden Cumhuriyet kavgasına...

29 Ekim açıklamasında "Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır. Bu kavgayı kazanacağız!" diyen TKP İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere üç ayrı buluşma yapacağını duyurmuştu.

Buluşmaların ilki için yurttaşlar İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Alanda toplanan yüzlerce kişi "AKP'den hesabı emekçiler soracak", "Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet!", "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Cumhuriyet için ayağa kalk", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak" sloganları attı.

'Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmaya geldik'

Eylemde konuşan TKP Merkez Komite üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, "Bugün kutlama yapmaya gelmedik çünkü kutlama yapacak bir cumhuriyet bırakmadılar. Bağımsızlığı, laikliği ayaklar altına aldılar. Biz cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmaya geldik. Cumhuriyeti bu hale getirenlere karşı öfkeniz dinmiyor. Ama umutluyuz onları alt edebileceğimizi biliyoruz. 1923'te nasıl yaptıysak yine o güce sahibiz, sakın aldanmasınlar" diye konuştu.

Eylem soL TV'den de canlı yayınlandı: