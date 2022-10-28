TKP'den İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Ekim buluşmaları

29 Ekim açıklamasında "Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır. Bu kavgayı kazanacağız!" diyen TKP, üç ayrı buluşma yapacağını duyurdu.
Bugün saat 19:00'da İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak eylemin yanı sıra yarın saat 13.00'de Ankara'da 1. Meclis önünde bir eylem yapılacak.
29 Ekim Cumartesi saat 19:00'da ise İzmir NHKM'de bir etkinlik gerçekleştirilecek.
Bu kavgayı kazanacağız!— TKP (@tkpninsesi) October 24, 2022
Onurumuzla ve başı dik yaşayacağımız, eserimizle gurur duyacağımız bir Türkiye’yi kurmak için #2023Yeniden
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🗓️28 Ekim Cuma⏰19:00📍#İstanbul Kadıköy İskele Meydanı
🗓️29 Ekim Cumartesi⏰13:00📍#Ankara 1. Meclis Önü
🗓️29 Ekim Cumartesi⏰19:00📍#İzmir NHKM pic.twitter.com/IdXNsTayGB