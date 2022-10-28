TKP'den İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Ekim buluşmaları

Türkiye Komünist Partisi, 29 Ekim dolaysıyla bugün İstanbul, yarın da Ankara'da sokakta olacak. Ayrıca 29 Ekim dolayısıyla İzmir NHKM'de de bir buluşma gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

29 Ekim açıklamasında "Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır. Bu kavgayı kazanacağız!" diyen TKP, üç ayrı buluşma yapacağını duyurdu.

Bugün saat 19:00'da İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak eylemin yanı sıra yarın saat 13.00'de Ankara'da 1. Meclis önünde bir eylem yapılacak.

29 Ekim Cumartesi saat 19:00'da ise İzmir NHKM'de bir etkinlik gerçekleştirilecek.