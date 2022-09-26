TKP'den işçi havzası Kocaeli'nde semt evi açılışı

Türkiye Komünist Partisi ülkenin pek çok noktasında açılışlarına devam ettiği semt evlerine bir yenisi daha eklendi. Çok sayıda sanayi tesisine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Özgürlük Mahallesi'nde açılan semt evi, mahallede yaşayan emekçilerin de katıldığı bir etkinlikle açıldı.

Açılış konuşmasını küçük yaşlardan bu yana çalışmakta olan, Özgürlük Mahallesi'nde yaşayan motor mekanik ustası Ferhat Aygün yaptı. Ferhat Aygün "Beni buradaki herkes tanır. Küçük yaşlardan bu yana çalışmaktayım. Sadece ben değil bu bölgenin çocuklarına biçilen roldür bu. Emek vermek güzeldir. Fakat sömürülmek kötü. O yüzden bu semt evi bu alçak sömürüden kurtulmak için katkı sağlamak için kuruldu" diye belirtti.

Ardından TKP'nin Kocaeli milletvekili adayı Rüveyda Betül Süslü konuşma yaptı. Semt evi açılırken epey emek harcadıkları ama buna değdiğini belirten Süslü, dayanışmanın emekçiler için çok önemli ve en gerekli olduğunu belirtti. Betül konuşmasında tüm mahalledekileri semt evine uğramaya, sohbet etmeye, dayanışmanın parçası olmaya çağırdı.

Mahallede yaşayan parti gönüllüsü Devrani Koç ise "Burada bizlerin en fazla ihtiyaç duyduğu yeri tüm dostlarımızın emeğiyle açtık. Bu mahallede mücadelemizin yaygınlaşması gerekiyor. Bu da bizlere çok görev düştüğünü göstermektedir" dedi

TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş yaptığı konuşmada, bölgenin işçi havzasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bilişim vadisinde 18 milyar dolar ihracatla övünen patronlara değinen Savaş, burada ödül alanların içerisinde bu değeri üreten emekçilerin olmadığını ve yoksullukla boğuştuğunu söyledi. Savaş, TKP'nin ülkenin şu anda yaşanan tüm sorunlarına gerçekçi ve kökten çözüm üreten yolu ve programı olduğunu belirtti.

Alpaslan Savaş "İktidara aday olan düzen partilerine soruyoruz. Nasıl çözeceksiniz konut sorununu? Nasıl çözeceksiniz artan fatura fiyatlarını, yoksulluğu nasıl çözeceksiniz? Bizim bunların hepsine cevabımız var. Kaldırın rant peşinde koşan müteahhitleri, aradan çıkarın Sabancı'nın Enerjisa'sını işte o zaman fiyatlar düşer" ifadelerini kullandı.

Çayırova Semt Evi açılışına katılan dostları partiye katılmalarını, burayı büyütmek gerektiğini belirten Alpaslan Savaş'ın ardından açılış, müzik dinletisi ile devam etti.

Çayırova Özgürlük Semt Evi'nin etkinlikleri aylık olarak mahalleyle paylaşılacak. Semt evinde ücretsiz çocuk etkinlikleri, kitap okuma grupları, işçi hakları eğitimi, memleket sohbetleri ve çeşitli etkinlikler yapılacak. Çayırova Özgürlük Semt Evi gelecek olan kışta, sıcacık çay ve sohbetle mahallede dayanışmanın adresi olacak.