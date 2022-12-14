TKP'den İmamoğlu kararı sonrası ilk mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Türkiye Komünist Partisi, Ekrem İmamoğlu kararı sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "31 Mart'ta İstanbul seçiminin iptali gibi, Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve alınan karar da ahmaklıktır." denildi.