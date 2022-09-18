TKP'den iki yeni semt evi: Mudanya ve Bandırma Hacıyusuf semt evleri açıldı

Türkiye Komünist Partisi bu hafta sonu iki yeni semt evinin açılışını yaptı. Bursa'da Mudanya Semt Evi ve Balıkesir Bandırma'da Hacıyusuf Semt Evi'nin açılışlarına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katıldı.

Açılışlarda yaptığı konuşmalarda semt evlerinin anlam ve önemine değinen Okuyan, düzenin içinde yalnız kalıp, çaresizlik hissiyle boğuşan insanları semt evlerini ziyaret edip, TKP ile tanışmaya ve dayanışmaya davet etti.

Ülkenin uzun yıllardır devam etmekte olan bir karanlığa gömüldüğünü söyleyen Okuyan, "Ülkede herkeste bir öfke var. Öfke iyidir, ama ona eşlik eden bir karamsarlık da var. Karamsarlık ve çaresizlik insanı hataya sürükler. Biz ne kadar çok insana dokunursak, ne kadar çok insanla dayanışma içine girersek, birbirimizi dinler, birbirimize anlatırsak, birbirimizden öğrenirsek çaresizlik duygusu o kadar azalıyor." diyerek, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı.

'Erdoğan'a neden karşı olduğumuzu hatırlamamız lazım'

İnsanların denize düşen yılana sarılır düşüncesiyle, aslında inanmadıkları seçeneklerden umut yaratmaya çalıştığını belirten Okuyan, düzen muhalefetinin Erdoğan'la pek çok noktada ayrışmadığını söyledi. Erdoğan'a karşı olunan başlıkları sıralayan Okuyan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim Erdoğan rejimiyle derdimizin üç temel nedeni var. Yobazlar; insanların dini inancını sömürüyorlar. Karşısında ise tarikatlar konusunda hiçbir şey söylemeyen, “İmam hatipler kapatılsın” diyemeyen, zorunlu din dersi kaldırılsın diyemeyen, dinin siyasete bulaştırılmasına itiraz edemeyen bir muhalefet var. Bir diğer neden Erdoğan'ın Amerikancı, NATO’cu, büyük Ortadoğu projesinin ortağı olması… Karşısında NATO’yla aramız açıldı diye Erdoğan’ı eleştiren bir muhalefet var. Üçüncü neden, ülkenin tüm kaynaklarını yerli ve yabancı patronlara peşkeş çekmesi... Ülkeyi zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul olduğu bir ülke haline getirdi. Muhalefet bunun karşısında TÜSİAD kapılarında patronlara güvence verme peşinde, ülke ekonomisini Babacan’a teslim etme planlaları yapıyorlar. Buradan bir umut çıkması imkansız."

'Bu ülkenin tarihinde yalnızca Abdülhamit, Vahdettin yok, Nâzım Hikmet, Deniz Gezmiş Orhan Kemal var'

Konuşmasında komünistlerin ülkesini sevdiğini de söyleyen Okuyan, ülkeden nefret etme duygusunun yaygınlaşmasını şu sözleriyle eleştirdi:

"Ülkenin rejiminden nefret ediyoruz, bu düzenin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sömürücüden, işbirlikçiden, yobazdan nefret edebiliriz. Ama ülkeden nefret etmek düşünülebilecek en büyük yanlışlardan biri. Başka ülkelerde de aynı rezaletler var, dolayısıyla gitmek çözüm değil. Sömürünün olduğu yerde kir, kan, karanlık ve cehalet vardır. Türkiye’de özellikle son yıllarda biraz fazla oldu. Ama bizler ülkemizi sevmek zorundayız. Bizim tarihimizde yalnızca Abdülhamitler, Vahdettinler yok. Bu ülkenin tarihinde Kurtuluş Savaşı var, barış mücadelesi var, Haziran Direnişi var, 15-16 Haziran işçi direnişi var, Nâzım Hikmet, Deniz Gezmiş, Orhan Kemal var; gurur duyacağımız bir sürü şey var. Dolayısıyla bu ülkeye baktığımızda bu ülkeyi ne kadar güzel bir hale getirebiliriz duygusunun uyanması lazım."

Kemal Okuyan'ın konuşmasının yanı sıra Mudanya Semt Evi adına Fırat Can Güngör ve Bandırma Hacıyusuf Semt Evi adına Tuğhan Çağlayan açılışlarda konuşmalar yaptı.

İki yerde de konuşmacılar hayat pahalılığı, yoksulluk ve zorlaşan yaşam koşullarına karşı semt evlerinde örülen dayanışmanın önemine değindi ve semt evlerinde neler yapılacağını anlattılar.