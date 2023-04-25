TKP'den Hataylı depremzedelerin oy hakkı için ücretsiz otobüs organizasyonu

TKP, depremzedelerin oy kullanması için yaptığı planlamayı duyurdu.

TKP Hatay İl Örgütü, "Yüz binlerce Hataylı yurttaşımız, deprem sonrası Hatay'dan ayrılmak zorunda kaldı. TKP Hatay İl Örgütü olarak, 1 oyun bile çok önemli olduğunun söylendiği bu dönemde Hatay dışındaki dostlarımızın seçimde oy kullanabilmesi için ücretsiz otobüs organizasyonu yapacağız" duyurusunda bulundu.

Bu duyurunun ardından yapılan açıklamada "Adana, Ankara, Antalya ve Mersin illerinde bulunan Hataylı yurttaşlarımızın oy haklarını kullanabilmeleri için 14 Mayıs 2023 Pazar günü #Hatay’da olacakları şekilde bu illerden ücretsiz otobüsler kaldırıyoruz. Hatay dışında bulunan ve Hatay’da oy kullanacak olan yurttaşlarımız TKP Deprem Takip Merkezi’ne (Tel: 0 531 272 53 43) ulaşabilirler" denildi.