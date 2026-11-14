TKP'den hakları gasp edilen Dardanel işçileriyle dayanışma eylemi: 'Ücretleri derhal ödeyin!'

Çanakkale'de bulunan Dardanel fabrikasında işçilere iki aydır maaş ödenmiyor.

soL'a konuşan işçiler kira ve faturalarını ödeyemediklerini, çocuklarını kuru ekmekle doyurup okula yolladıklarını anlatmıştı.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü ve Patronların Ensesindeyiz Ağı bugün Dardanel işçileriyle dayanışma eylemi düzenledi. Dardanel patronu Niyazi Önen'e seslenen komünistler, işçilerin ücretlerinin ödenmesini ve işten çıkarma tehditlerine son verilmesini talep etti.

Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen eylemde basın açıklamasını TKP ve Patronların Ensesindeyiz adına Nevin Aslan okudu.

Açıklamada, iki aydır maaşlarını alamayan işçilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekilirken, Dardanel patronu Niyazi Önen'in işçilere yönelik tutumuna tepki gösterildi.

'İki aydır tek kuruş yok'

İşçilerin Ağustos ayı maaşlarını Eylül'de alabildiği, Eylül'den bu yana ise ücretlerinin ödenmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos maaşını Eylül'de alan işçiler, Eylül'den beri elleri boş. İki aydır tek kuruş yok. Bir işçi arkadaşımız anlattı: Sabah çocuğuna kuru ekmek yedirip okula yollamış. Yanına bir yumurta bulunca 'iyi oldu' diyor. Kirasını, elektriğini, suyunu, telefon faturasını ödeyemeyen, kredi kartlarının limitine dayanarak ayakta durmaya çalışan insanlardan bahsediyoruz."

Açıklamada, ücretlerin ödenmemesinin yeni bir sorun olmadığına dikkat çekilerek, son bir yılda maaşların düzensiz ödendiği, sigorta primlerinin eksik yatırıldığı ve işçilerin resmi tatillerde çalıştırıldığı belirtildi. Haklarını arayan işçilerin ise işten çıkarılmakla tehdit edildiği ifade edildi.

Hakları gasp edilen, maaşları ödenmeyen, baskıyla ve tehditle susturulmaya çalışılan Dardanel işçilerinin yanındayız! Dardanel patronlarını uyarıyoruz. İşçilerin ücretlerini derhal ödeyin. İtiraz eden, örgütlenen işçileri, işten çıkarmakla tehdit etmekten vazgeçin! https://t.co/Ggc5dfxgIG — TKP Çanakkale (@TKPCANAKKALE) November 14, 2026

'Balığın kârını sen al, kılçığını işçilere vermeye kalk'

Patronun maaşların ödenmemesini balık satışlarına bağladığını aktaran açıklamada Niyazi Önen'in yaklaşık 124 milyon lira değerindeki lüks yatına da değinildi.

"Patron diyormuş ki: 'Balıklar satılınca maaşınızı öderim.' Balığın kârını sen al, kılçığını işçilere vermeye kalk. Yok öyle yağma! Patronlar hep der, 'Aynı gemideyiz' diye. Aynı gemide falan değiliz. Haberlerde görüyoruz. Niyazi Önen'in değeri yaklaşık 124 milyon lira olan bir süper lüks yatı kordona çekilmiş. Bu yatın bedelinin fabrikadaki yaklaşık 2 bin 500 işçinin aylık maaş toplamının bir buçuk katından fazlaymış. Demek oluyor ki, kasa boş değil. Mesele kasanın kimin için açıldığı."

'HABAŞ'ta ölen işçi ile Dardanel'de maaşını alamayan işçi aynı düzenin iki yüzü'

Basın açıklamasında, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında yaşanan katliam da hatırlatıldı.

İş cinayetlerinin kader olmadığı vurgulanan açıklamada, "Biz buna kaza demiyoruz. Biz buna iş cinayeti, işçi katliamı diyoruz" denildi.

HABAŞ'ta yaşanan katliamla Dardanel işçilerinin ücretlerinin ödenmemesinin aynı sömürü düzeninin sonucu olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu düzende üreten biziz. Var eden biziz. Emeğimizle geçinirken katledilen, sakatlanan, yaralanan bizleriz. Peki tüm bunların karşısında bu düzenin bize vadettiği nedir? Bir fabrikada emeğimizin karşılığı ödenmiyor, ötekinde canımıza kastediyorlar. İkisinde de patron daha ne kadar kâr ederim derken, işçiyi bir maliyet kalemi olarak görüyor."

'Ücretleri derhal ödeyin, eksik yatan sigortaları tamamlayın'

Dardanel işçilerine örgütlenme çağrısında bulunan açıklamada geçmişte TKP Çanakkale İl Örgütü'nün pandemi döneminde işçilerin kapalı devre çalıştırılmasına karşı yürüttüğü mücadele ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dardanel işçilerinin kazanımları hatırlatıldı.

Dardanel patronuna seslenilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ücretleri derhal ödeyin. Eksik yatan sigortaları tamamlayın. Boyun eğmeyen, örgütlenen işçiyi işten atmakla tehdit etmekten vazgeçin. Bu fabrikanın kapısını, bu maaş listesini, işçilere yapılan her baskıyı gözlüyoruz. Bu yaptıklarınıza devam ederseniz işçilerin arkasında koca bir kent olduğunu göreceksiniz."

'Tek başına olan korkar, birlikte olan kazanır'

Patronların Ensesindeyiz Ağı çatısı altında mücadele eden Atamay Tekstil ve Şua İnşaat işçilerinin kazanımları örnek gösteren açıklamada şöyle denildi:

"Biliyoruz, listeye yazılmaktan, emeklerinizin gasp edilmesinden, kapının önüne konmaktan endişelisin. Seni anlıyoruz ama unutma. Tek başına olan korkar, birlikte olan kazanır! Örgütlenmek suç değil, yasal haktır. Sözleşmeden ve kanundan doğan bir sürü kazanılmış hakkımız var. Tek başına olunca bu hakları istedikleri gibi gasp edebiliyorlar, birlikte olunca yapamazlar."

Eylem, "Maaşlar ödensin, tehditler son bulsun", "Dardanel işçisi yalnız değildir" ve "Patronların ensesindeyiz" sloganlarıyla sona erdi.

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