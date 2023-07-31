TKP'den greve çıkan metro ve tramvay işçilerine dayanışma ziyareti

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası'na üye metro ve tramvay emekçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Grevin ilk saatlerinden itibaren desteğini sürdüren Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, "Hakkı olanı almak için mücadele eden metro ve tramvay işçilerinin yanındayız. İzmir Metro işçisi kazanacak" ifadeleriyle tüm İzmir halkına saat 19.00'da Halkapınar Metro'da buluşmak üzere çağrıda bulundu.

Greve çıkan metro ve tramvay emekçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştiren TKP İzmir İl Örgütü, grev alanında basın açıklaması yaptı.

'Belediye başkanı halka yalan söylemektedir'

TKP İzmir İl Örgütü adına konuşan Eren Selanik, "Kamuoyuna açıklanan rakamlar doğru değildir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı halka yalan söylemektedir. Yoksulluk sınırının altında dayatılan maaşları kabul etmeyen Metro İşçilerinin yanındayız" dedi.

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise "Anlaşmayı biz bozmadık, masayı biz dağıtmadık. Anlaşma masasına tekrar oturmaya hazırız" diye konuştu.

Sağlık emekçisinden dayanışma mesajı

TKP İzmir İl Örgütü'nden konuşma yapan bir sağlık emekçisi ise "Sağlık emekçileri olarak yarın ve sonraki gün iki günlük greve çıkıyoruz. Siz de her gün binlerce canın sorumluluğunu taşıyorsunuz, biz de aynı sorumluluğu taşıyoruz. Biz ne SODEMSEN'in ne hükümetin tarafındayız. Biz ilaç alırken de metroya binerken de parasını denkleştirmeye çalışan emekçilerin tarafındayız. Mücadelemiz tüm işçi sınıfına örnek olsun" dedi.