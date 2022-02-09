TKP Gebze İlçe Örgütü işten çıkarılan ve fabrika önünde direnişe geçen Farplas işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.
İşçilerin mücadelesinin yanında olduğunu belirten TKP'liler, dayanışma için hazırlanan çorbayı işçilere ikram ettiler.
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP'den Farplas işçilerine ziyaret
TKP Gebze İlçe Örgütü üyeleri direnişteki Farplas işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.
soL - Kocaeli
TKP Gebze İlçe Örgütü işten çıkarılan ve fabrika önünde direnişe geçen Farplas işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.
İşçilerin mücadelesinin yanında olduğunu belirten TKP'liler, dayanışma için hazırlanan çorbayı işçilere ikram ettiler.