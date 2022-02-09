TKP'den Farplas işçilerine ziyaret

TKP Gebze İlçe Örgütü üyeleri direnişteki Farplas işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

soL - Kocaeli

TKP Gebze İlçe Örgütü işten çıkarılan ve fabrika önünde direnişe geçen Farplas işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

İşçilerin mücadelesinin yanında olduğunu belirten TKP'liler, dayanışma için hazırlanan çorbayı işçilere ikram ettiler.

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