TKP'den eylem çağrısı: NATO Türkiye'den defol!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ukrayna ve Rusya arasında devam eden krizin ardından bir eylem çağrısı yaprı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "NATO'ya ve emperyalizme karşı halkın örgütlü gücünü büyütmeye, bu karabasandan kurtulmak için ayağa kalkmaya çağırıyoruz!" denildi.

Eylem yarın İstanbul Beyoğlu'nda, saat 19.30'da gerçekleştirilecek.