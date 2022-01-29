TKP'den Erdoğan'ın son genelgesine tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yayımladığı ve keyfi bir sansür yetkisiyle hareket edeceğini ilan ettiği "Basım Yayım Faaliyetleri" genelgesine TKP'den tepki geldi.

TKP'den yapılan paylaşımda, "Yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için yan yana gelmek dışında hiçbir seçeneğimiz yok, örgütleneceğiz ve bu düzeni değiştireceğiz" denildi.