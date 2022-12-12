TKP'den Erdoğan'a tepki: 'Çocuk istismarını meşru gören ahlâkınız sizin olsun!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla ilgili "Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır" sözlerine tepki gösterdi.
TKP "Çocuk istismarını meşru gören ahlâkınız sizin olsun" açıklamasını yaptı.
TKP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Çocuklarımızın güzel anılar biriktirerek büyüyeceği eşit ve özgür bir ülke bizim... Çocuklarımızın yarınlarını AKP'nin karanlığından da, yobazların kirli ellerinden de kurtaracağız.
#TarikatveCemaatlerKapatılsın
#BöyleGitmez"
Çocuk istismarını meşru gören ahlâkınız sizin olsun.— TKP (@tkpninsesi) December 12, 2022
Çocuklarımızın güzel anılar biriktirerek büyüyeceği eşit ve özgür bir ülke bizim...
Çocuklarımızın yarınlarını AKP'nin karanlığından da, yobazların kirli ellerinden de kurtaracağız.#TarikatveCemaatlerKapatılsın#BöyleGitmez https://t.co/WlIPifClGV