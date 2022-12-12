Erdoğan 'bir kızımızın erken yaşta evliliği' dedi, tepki gösterenleri hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı" sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan Hiranur Vakfı tarikatı liderinin 6 yaşındaki kızının "evlendirilmesiyle" ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan "Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"- Sel felaketinin yaşandığı Antalya'da devletimiz tüm kurumları ile çalışmalarını sürdürüyor.

- Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamak lafla, şarkıyla, şiirle olmaz. Bizim için istiklalimize, istikbalimize yakışır eser ve hizmetlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir.

- Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları ummak sağlıklı zihnin hayata ve siyasete bakış tarzı olamaz. Yönetim sistemi tartışmalarından, büyük projelere yaklaşıma kadar sağlıksız bakış açısının örneklerini görmek bizi üzüyor.

- Siyaseti halka dayanarak yapmak yerine küresel vesayet araçlarının ülkemizdeki temsilciliğine soyunmak asırlık Cumhuriyet tecrübesinden nasiplenmemektir.

- (Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifi) Demokrasi, hak ve özgürlük kavramlarını samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz.

- Sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız.

Enflasyon ve hayat pahalılığı

- Bir diğer sorunumuz malum enflasyon ve hayat pahalılığı. Bu sorunun da iç ve dış sebepleri var. Emtia fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebeplerin istikrara kavuşmasının biraz vakit alacağı anlaşılıyor. İçerdeyse kimi panikten kimi art niyetten kaynaklanan kurdaki ve maliyetlerdeki artışla izah edilemeyen fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçektir.

- Bugün açıklanan ekim ayı işsizlik rakamları istihdamdaki artışın devam ettiğini göstermektedir. Asıl zor olanı başarırken daha kolay konularda kendi ayağımıza kurşun sıkamayız. Ürettiği, sattığı akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar aslında kendilerine kaybettirdiklerini unutmamalıdır. Hele hele bu yaklaşımı enflasyonun düşüşe geçtiği bir dönemde sergileyenler kendi bindikleri gemiyi kendi elleriyle deliyor demektir. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada ve fiyatlamaların mevcut yüzde 80'li rakamlara göre yapıldığı bir gerçekken etiketlerin başka hesaplara göre belirlenmesi doğru değildir.

- Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20’ler seviyesine 2024’te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesine göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir. Ülkemizin bunca fedakarlıkla eşiğine getirdiğimiz Türkiye Vizyonu’nu bir avuç muhterisin kazanç hırsına kurban etmeyeceğiz. Biz hiç kimsenin işine, gücüne, kârına karşı değiliz. Karşı olduğumıuz tek şey akıl ve vicdan sınırlarının da dışına taşan niyet ve eylemlerdir.

- Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz.

- Çalışanların refah seviyesindeki gerilemeyi telafi gayretimizin, enflasyon maskesi ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz.

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla ilgili ilk kez konuştu, muhalefeti hedef aldı

- (Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istismar) Bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler. Bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Aile ve Sosyal Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdürmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddiaları tüm belgeleriyle soruşturarak iddianamesini hazırlamıştır. Davayla ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Konu tüm bu süreçlerin ardından kamuoyunun gündemine gelmiştir. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi bihakkın yerine getirmiştir.

- Çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız. Türkiye’de bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar bizim hükümetlerimiz döneminde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin yok. Son hadisede de aynı hissiyatla hareket ettik.

- Böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın kınamasını yaptığı bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek ancak art niyet ürünü olabilir.

- 12-13 yaşındaki kız çocuklarının teşhir vitrini haline dönüşen sosyal medya mecralarına benzer rezilliklerin yuvası durumundaki mekanlara karşı yürüttüğümüz mücadeleye destek bekliyoruz.

- PKK'nın, annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, liderlerinin istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz.

- Siz sırtınızı dönmekle benim bakanıma ders veremezsiniz. Sosyal medya ve benzeri mecralardaki rezilliklere göz yumanların bu hadise üzerinden insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırarak onlara linç uygulamaya kalkışmasına rıza göstermiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık, ahlaksızlık gibi bu konuyu da her seviyede takip edip, neticelendireceğiz."

Depremden etkilenen Düzce'deki esnafın Halkbank'tan aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini açıklayan Erdoğan ayrıca "Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına gidenlere net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak" dedi.